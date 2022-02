Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), vender mandag tilbage til borgmesterkontoret efter at have været sygemeldt siden 20. januar.

Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

»Efter at have været sygemeldt med stress siden 20. Januar, er jeg dag blevet raskmeldt og er tilbage på borgmesterkontoret. Jeg kommer til at starte stille og roligt op, så der kommer til et gå lidt tid før jeg 100 procent oppe i omdrejninger, men efter råd fra både min læge og psykolog kommer jeg til at starte op på denne måde,« udtaler Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.

Det var stresssymptomer, der fik den genvalgte borgmester til at sygemelde sig tilbage i januar.

»Det har været en rigtig hård tid, som jeg har været igennem, og stressen ramte hårdt efter et år, hvor jeg har været under et voldsomt pres. Jeg endte hos lægen med snurren i tænderne, trykken for brystet og næsen og propper i ørene. Dertil kom, at jeg stort set ikke sov om natten. Lægens anbefaling var klar – at jeg skulle sygemeldes,« lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen.

Borgmesteren har under sin sygemelding modtaget professionel hjælp. Men også på den private front har der været opbakning til den sygemeldte borgmester.

»Jeg er også dybt taknemmelig over al den støtte, jeg har fået fra min kæreste Kristine, som har været en uvurderlig støtte for mig. Jeg vil også rette en stor tak til Helle Frederiksen (S) og alle mine andre politiske kollegaer der har taget overfor mig, mens at jeg har været sygemeldt,« siger Kastrup-Larsen.

Helle Frederiksen har været fungerende borgmester i Aalborg, mens Thomas Kastrup-Larsen har været sygemeldt.