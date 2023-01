Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (R) undskyldte for at have behandlet medarbejdere dårligt, var det først til medierne og dernæst til medarbejderne.

Faktisk gik der over en time, fra undskyldningen ramte mediebilledet torsdag, til at den også lå i medarbejdernes mailindbakke.

En medarbejder i sekretariatet udtaler anonymt, at det bestemt ikke har hjulpet på den noget trykkede stemning, at undskyldningen blev sendt til medierne før medarbejderne.

»Hvis man oprigtigt ville undskylde til sine ansatte, skulle man nok undskylde til dem først og ikke til medierne. Det lugter af, at man har været mere orienteret mod sit politiske bagland end sine medarbejdere,« siger vedkommende.

B.T. kan afsløre forløbet efter at være kommet i besiddelse af en intern mail udsendt klokken 15.42, hvor Mia Nyegaard undskylder over for medarbejderne.

Hele Danmark kunne læse den radikale borgmesters undskyldning allerede fra 14.28.

»Jeg undskylder og beklager alle de dårlige oplevelser, nogle medarbejdere har haft med mig,« skrev borgmesteren blandt andet til medierne.

Ordlyden i undskyldningen til medarbejderne en times tid senere var næsten den samme. Flere steder var ordet 'medarbejdere' bare skiftet ud med ordet 'jer'.

I begyndelsen af undskyldningen undskylder borgmesteren også for, at medarbejderne ikke som de første fik undskyldningen.

Mia Nyegaards hovedpine begyndte den 2. januar med en artikel i Frihedsbrevet, hvor borgmesteren blev anklaget af ti kilder for både at have chikaneret og overfuset sine ansatte.

»Hun overfuser, udskammer og nedgør medarbejderne, og det påvirker alle, uanset hvor tæt en rolle man har på hende,« fortæller den tidligere medarbejder Mads Larsen.

For at løse problemet har man i Københavns Kommune nu valgt at flytte en række medarbejdere væk fra borgmesterkontoret.

Til B.T. fortæller en anonym medarbejder i sekretariatet videre, at flere medarbejdere er frustrerede over både undskyldningen og den midlertidige løsning.

»Det har været enormt ubehageligt hele ugen. Det er første dag med de nye pladser, og der er en følelse af victimblaming. Man anerkender ikke problemet og flytter bare medarbejderne.«

»Hele forløbet er rodet og uskønt. Man undskylder for, at medarbejdere 'har oplevet', at de ikke er blevet taget seriøst. Man skaber tvivl om, hvorvidt det her er foregået,« siger medarbejderen.

B.T. har forelagt oplysningerne for borgmester Mia Nyegaard gennem presseafdelingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som ikke har nogen kommentarer.

B.T. har også spurgt fællestillidsrepræsentant for alle akademikere i Københavns Kommune, Tania Karpatschof, hvad hun mener om, at undskyldningen blev givet i medierne, før den blev sendt ud til medarbejderne.

Men Tania Karpatschof afviser at kommentere.

»Vi havde et ganske konstruktivt møde i går, og vi har fuld tiltro til, at vi internt i Københavns Kommune kan arbejde på at etablere et godt arbejdsmiljø,« siger hun.