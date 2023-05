Nordfyns borgmester Morten Andersen (V) har mandag annonceret sin afgang efter en episode med et kys til en julefrokost for mere end fem måneder siden.

Overfor TV 2 kalder han nu selv sagen for 'upassende opførsel' og siger, at den har haft store omkostninger.

»Jeg har valgt at tage konsekvensen af, at jeg ikke har opført mig, som jeg selv ønsker. Jeg betaler prisen. Det har store omkostninger for mig og min familie,« siger han til mediet.

Borgmesteren har kysset med en medarbejder til kommunens julefrokost i december 2022. Det bekræfter han selv i et Facebook-opslag.

»Det har sin rigtighed, at jeg på dansegulvet har kysset med en kvindelig deltager under julefrokosten. Jeg kan ikke ændre det, men jeg giver en uforbeholden undskyldning for min ageren over for alle,« lyder det blandt andet i opslaget.

Ved du noget om sagen? Kontakt journalisten på ofru@bt.dk.

Kommunen vurderer ikke, at der er tale om en krænkelsessag. Det afviser Morten Andersen også selv i sit Facebook-opslag.

»Jeg har ikke grund til tro, at en medarbejder er blevet krænket i den konkrete situation.«

Alligevel har han altså trukket sig – en beslutning, der er taget ovenpå et møde, han torsdag har holdt med økonomiudvalget, som udtrykte mistillid overfor ministeren.

1. viceborgmester og medlem af økonomiudvalget Anders Thingholm sagde tidligere mandag til B.T., at mistilliden også stammer fra borgmesterens håndtering af sagen.

Kommunen planlægger nu at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag, hvor en ny borgmester skal konstitueres.

B.T. har mandag aften forsøgt at få en kommentar fra Morten Andersen uden held.