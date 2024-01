Borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten (V), trækker sig fra posten.

Det oplyser han selv i et opslag på Facebook, som han har valgt at dele midt under Danmarks EM-finale mod Frankrig.

Henrik Hvidesten har været i vælten den seneste uge, da det kom frem, at han skulle have opført sig upassende til en konference 11. til 12. januar, hvor han kraftigt beruset skulle have gramset på en ung folkevalgt kvinde.

Den episode undskyldte Hvidesten efterfølgende for.

Da han trækker sig søndag, skyldes det, at DR er på vej med endnu en historie om, at Henrik Hvidesten skulle have overskredet endnu en politikers grænser, skriver han selv på Facebook.

'Selvom de sidste dage også har budt på megen opbakning og opmuntrende henvendelser, må jeg konstatere, at jeg ikke længere kan bede mit politiske flertal om fortsat at bakke mig op som borgmester. Derfor vil jeg trække mig som borgmester i Ringsted Kommune,' skriver Henrik Hvidesten.

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hvidesten skulle have været upassende til konferencen 11. til 12. januar.

I de efterfølgende dage har mediet også berettet, at en plørefuld Henrik Hvidesten i april 2022 skulle have opført sig voldsomt upassende overfor en 19-årig kvinde på et diskotek i Ringsted.

I historien fra DR, står byrådspolitikeren Mette Jorsø (RV) fra Køge frem med en lignende fortælling fra konferencen 11. til 12. januar.

Her skulle Hvidesten have budt Jersø op til dans, hvilket hun først takkede ja til. Men da de bevægede sig mod dansegulvet, annoncerede DJ'en, at det var sidste sang, og at det var en »sjæler«.

»Jeg siger til ham, at jeg ikke vil danse til en sjæler med ham, og vi sætter os på en bænk sammen med andre kollegaer også. Der lægger han sin højre hånd på mit lår og sin venstre på min balde. Jeg siger til ham, at han simpelthen er for fuld, at han skal gå hjem og skubber ham væk,« fortæller hun til DR.