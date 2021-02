4. februar skal Horsens Kommune finde en midlertidig ny borgmester.

Det skyldes, at den nuværende borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), er blevet sygemeldt i to måneder.

Det oplyser Peter Sørensen selv i en pressemeddelelse.

Borgmesteren er sygemeldt grundet alvorlige rygproblemer.

»Jeg er meget bevidst om det enorme ansvar, man har som borgmester, det kræver en stor og fokuseret arbejdsindsats. Derfor er jeg glad for, at byrådet nu kommer til at pege på en fungerende borgmester, der kan varetage opgaven, mens jeg er sygemeldt og får helt styr på min ryg,« siger Peter Sørensen.

Fredag 4. februar er der derfor indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, hvor der skal findes en suppleant for Peter Sørensen.

Ifølge kredsformand i Horsens Kommune, Helle Frost, peger Socialdemokraterne på gruppeformand Andreas Boesen som midlertidig afløser.

Begrundelsen for det valg skulle være, at Andreas Boesen har haft et tæt og langt samarbejde med Peter Sørensen, og han er derfor inde i sagerne.

Peter Sørensen har været borgmester i kommunen siden 2012.