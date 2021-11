Tænker du også på Joakim von And, der svømmer i sin pengetank, når du tænker på din bys borgmester?

Det gør Carsten Sale fra Odense, der er chokeret over de summer, som borgmesteren får ind på sin konto hver måned.

»Onkel Joakim var det første, jeg tænkte på, da jeg tænkte på Peter Rahbæk Juel,« siger han.

Årsagen er historien om, at Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er den højest lønnede borgmester i landet. I 2020 fik borgmesteren et samlet vederlag på over 1,7 millioner kroner.

»Det synes jeg er forargeligt,« siger Carsten Sale, der særligt er forarget over de mange biindtægter, borgmesteren får for at sidde på diverse bestyrelsesposter. I 2020 fik han blandt andet 200.000 kroner for at være næstformand i Odense Havns bestyrelse.

Harmen har 68-årige Carsten brugt kreativt til at forene borgmesteren med, hvad han har allermest kært, ifølge billedkunstneren.

»Penge og bestyrelsesposter er sådan noget, han elsker, så jeg synes, det var rammende at bytte ham ud med Onkel Joakim.«

Det er blevet til mindst fire billeder af borgmesteren, der bader i en pengetank som Joakim von And fra Anders And & Co.-universet.

Et borgmesterjob er jo krævende. Er det ikke rimeligt, at han får løn, for det arbejde han yder?

»Jeg synes hans borgmesterløn er rigeligt, han behøver ikke alle pengene fra bestyrelsesposter også. Dem kan han give til de trængende. Jeg ved godt, at han har mere end en fuldtidsstilling, men sygeplejerskerne bliver jo heller ikke belønnet med store pengesummer for at tage en ekstra tørn lige nu.«

Carsten Sale har siden 80erne lavet satire med billeder. Han har tidligere lavet tegninger omhandlende Donald Trump og Black Lives Matter. Socialdemokratiet har han aldrig været fan af, fortæller han. Derfor håber han også, at hans tegninger kan få bare et par odenseanere til at flytte krydset fra Socialdemokratiet til et andet parti ved kommunalvalget 16. november.

»Min fornemmelse er, at mange i Odense sætter deres kryds ved Socialdemokratiet, fordi det har de gjort hele deres liv,« siger billedkunstneren, der selv kommer til at stemme på Christoffer Lilleholt (V) til valget.

Efter det kom frem, at Peter Rahbæk Juel er landets højest lønnede borgmester, har han selv oplyst, at han nu vil forsøge at skære lidt ned.

»Samlet set i 2021 har jeg haft for meget på brættet. Det gør også, at jeg fremadrettet vil se, om jeg kan få lidt mindre. Jeg vil også gerne kunne se min familie en gang imellem og mine venner,« har Peter Rahbæk Juel sagt til TV 2 tidligere.