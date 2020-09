Et langt spor af møgsager løber gennem Ninna Hedeager Olsens (EL) tid som teknik- og miljøborgmester i København.

Nu har hun meddelt hun, at hun ikke genopstiller til valget i 2021.

Da Olsen 1. januar 2018 overtog ledelsen af forvaltningen, var problemerne allerede i gang med at udspille sig.

Københavnere blev opkrævet urimeligt høje gebyrer for byggesagsbehandling.

Grundejerforeninger blev opkrævet op mod 10 gange for meget for at holde fortove rene.

Borgerne var selvfølgelig utilfredse, men det løste cheferne i embedsværket ved at slette kritiske afsnit i en brugerundersøgelse.

Siden 2018 er ni centerchefer samt de to øverste direktører for forvaltningen blevet fyret efter bunken af møgsager, som blev afdækket i B.T.

Men i sit første år som borgmester valgte Ninna Hedeager Olsen at forsvare sine øverste direktører.

Under en times ophedet debat i Borgerrepræsentationen forsvarede hun en aften i juni 2018, at fem chefer havde slettet tre kritiske afsnit i en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen.

Både SF, Alternativet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance grillede borgmesteren fra Enhedslisten, som igen og igen tog embedsmændene i forsvar – til de andre partiers store forbløffelse:

»Det er ikke normal praksis, at man beder en udbyder tage dele ud af en rapport, fordi man ikke bryder sig om, hvad der står. Jeg er chokeret og overrasket over at erfare, at borgmesteren ikke synes, at den her sag er særlig vigtig. Den er enormt vigtig,« sagde De Radikales Mette Annelie Rasmussen.

Møgsagerne blev efterfølgende ved med at hobe sig op.

I august 2018 blev hun sat på plads af overborgmester Frank Jensen (S), der beordrede de urimelige byggesagsgebyrer stoppet.

Og året efter nåede forvaltningen frem til, at borgerne havde ret til 65 millioner kroner i tilbagebetaling i fortovssagen.

Så sent som i februar i år måtte hun igen svare på kritik af sin forvaltning.

På blot tre år købte Teknik- og Miljøforvaltningen ydelser hos advokat Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager for 14,8 millioner kroner, uden at der blev skrevet én eneste kontrakt, afslørede B.T.

Denne gang valgte hun dog at kritisere embedsværkets håndtering:

»B.T. har i flere tilfælde bragt en berettiget kritik af forvaltningens håndtering af indkøb af advokatydelser hos Nielsen Nørager. Den skriftlige dokumentation og journalisering har slet ikke været god nok,« lød det fra borgmesteren på talerstolen i Borgerrepræsentationens sal.

Ud over møgsagerne har en anden sag kastet store skygger over Ninna Hedeager Olsens tid som borgmester.

Sidste år var hun sygemeldt i fire måneder efter en episode til en fest i sin lejlighed.

Her sov hun sammen med flere andre festdeltagere i sin seng, mens en mand havde samleje med en kvinde.

Manden blev efterfølgende anklaget for voldtægt af kvinden samt tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have taget på Ninna Hedeager Olsen.

Han blev frifundet for begge tiltaler i Østre Landsret.

Selv om tiden som borgmester altså har været turbulent, har det ifølge Ninna Hedeager Olsen hele tiden været planen kun at sidde en periode:

»Jeg har altid tænkt, at det var naturligt for mig at stoppe efter én valgperiode,« siger hun til det venstreorienterede nyhedsmedie Solidaritet.