Borgerne i sydjyske Vejen Kommune skal have ny borgmester efter det kommende kommunalvalg. Borgmester Egon Fræhr (V) har besluttet ikke at genopstille.

Det skriver NB-Kommune.

»Jeg har været glad for at varetage opgaven som borgmester, men jeg har besluttet efter 20 år ikke at genopstille og i stedet bruge min energi på noget andet. Så når denne periode udløber om knapt halvandet år, må nye og yngre kræfter påtage sig opgaven og ansvaret,« siger Egon Fræhr ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Egon Fræhr blev borgmester i 2002 i daværende Brørup Kommune indvalgt i byrådet på Venstres liste, og har siden 2007 været borgmester i nye Vejen Kommune bestående af de tidligere kommuner Brørup, Holsted, Rødding og Vejen.

Inden Egon Fræhr blev valgt som borgmester, var han chefkonsulent på Landbrugets rådgivningscenter i Aarhus. Egon Fræhr er 69 år.