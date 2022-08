Lyt til artiklen

Finlands statsminister, Sanna Marin, er havnet i lidt af et stormvejr.

Det sker, efter to videoer er blevet lækket, hvor hun er til en privatfest med sine venner samt en video, hvor hun er på natklub. Det har fået den finske presse og oppositionsledere til at stille spørgsmål ved, hvad man kan tillade sig som statsminister.

Og den debat vækker forargelse hos Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S). For i et Facebook-opslag deler hun sine tanker om den debat, der nu er startet i offentligheden.

»Det er ikke tit, at jeg bliver forarget. Og når jeg gør, holder jeg det oftest fra mine sociale medier. Men det her rør noget i mig, som jeg gerne vil dele med jer,« indleder Christina Krzyrosiak Hansen.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen ankommer til fintælling på Bjergmarkskolen i Holbæk.

Borgmesteren er med sine 29 år, hvad hun selv kalder en »ung kvindelig leder«, mens Sanna Marin med sine 36 år kan kalde sig den yngste statsminister i verden.

Efter kommunalvalget i 2017 kunne hun med sine 25 år kalde sig for Danmarks yngste borgmester nogensinde, mens den finske statsminister kan

»Min største frygt dengang var, at I ville erklære mig uegnet på grund af min alder. Derfor stoppede jeg også med flere af mine ungdommelige vaner. Eksempelvis at gå i byen med mine venner,« skriver Christina Krzyrosiak Hansen og fortsætter.

»Jeg var så bekymret for, at en bytur ville sende et forkert signal. At I ville opfatte mig som useriøs. Også selvom jeg brugte det meste af min vågne tid på at knokle for kommunen. Jeg får faktisk en klump i halsen af at skrive det her. For helt ærligt. så lagde jeg jo en dæmper på det menneske og også unge menneske, jeg var og er.«

Men den dæmper, hun lagde på sig selv, ophørte for en stund en dag, hvor en ven fik lokket hende med ud og få et par øl.

Her kom en mand hen og gav hende nogle rosende ord med på vejen, og at det var godt at se hende nyde livet.

»Så selvom Finland er lidt langt fra Holbæk, så sender jeg stærke tanker til deres statsminister. Det kan ikke være rart at være hende lige nu,« skriver hun.