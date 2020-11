Cafeer, restauranter og barer i syv nordjyske kommuner tvangslukkes fra fredag og fire uger frem.

Det fortæller Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune, efter han og seks andre nordjyske borgmestre har været til møde med regeringen.

»Man tvangslukker restauranter cafeer og barer. Takeaway forbliver dog åben. Det gælder fra i morgen og fire uger frem,« siger Per Bach Laursen (V).

Det drejer sig om kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

Der kommer en ny ordning for at hjælpe de erhvervsdrivende, forklarer borgmesteren:

»Der bliver etableret en ny ordning, som går langt videre end den oprindelige. Der vil blive tale om 100 procents kompensation til faste udgifter og 100 procent lønkompensation,« siger Per Bach Laursen.

Tvangslukningen er et ud af flere tiltag, som regeringen sætter i værk for at begrænse coronasmitte i Nordjylland.

Grænserne mellem de syv kommuner lukkes ned fra fredag. Der skal desuden foregå massiv testning af de nordjyske borgere.

Jeg gispede, da jeg hørte om myndighedernes overvejelser om at begrænse borgernes mobilitet Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune

De nye restriktioner meldes ud senere torsdag. Tiltagene kommer af frygt for, at Nordjylland kan blive arnested for en ny global pandemi.

Coronavirus er muteret på danske minkfarme og er derefter vandret til nordjyske borgere.