Udskydelsen af genåbningen af liberale erhverv i fem kommuner er nedslående, siger Halsnæs' borgmester.

Frisører i Halsnæs Kommune må sadle om og ombooke kunderne, der ellers havde skrevet sig i kalenderen til en klipning i den første uge efter påske.

Og det ærgrer borgmester Steffen Jensen (A), der kalder udskydelsen af genåbningen for liberale erhverv i kommunen "nedslående".

- Især for alle de stakkels mennesker og erhvervsdrivende, der har knoklet løs for at blive klar til på tirsdag. Jeg er sådan set virkelig ked af det på deres vegne, siger han.

Især de frisører, der allerede har fyldt kalenderen op med kunder, får nu en kold spand vand i hovedet, mener Steffen Jensen.

- Du har været nede og ordne lokalerne, og så får du at vide, at du skal aflyse alle kunder og lave det forfra fem dage senere - hvis smittetallet er kommet nedad, siger han.

De liberale erhverv i Danmark er skemalagt til at måtte genåbne fra den 6. april.

Men fem kommuner - Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe - har nu fået bebudet, at genåbningen for deres vedkommende tidligst kan starte den 11. april. Det meldte Erhvervsministeriet ud onsdag aften.

Beslutningen om udskydelsen er truffet, efter at Epidemikommissionen har regnet på smitten i de pågældende kommuner. Epidemikommissionen består af 11 medlemmer, som udpeges af sundhedsministeren - fem af dem efter indstilling fra regeringen.

Kommissionen har fundet ud af, at kommunerne - efter der er justeret for antal test - alle per tirsdag havde et incidenstal på mere end 150.

Det betyder, at der for hver 100.000 indbyggere i kommunerne har været flere end 150 smittede inden for de seneste syv dage.

Det er imidlertid kun en midlertidig status. Ministeriet skriver, at kommissionen løbende vil regne på smitten og komme med en ny anbefaling, når 11. april rykker tættere.

Udmeldingen kommer kun seks dage inden, at de liberale erhverv ellers kunne slå dørene op for kunder igen.

- Det er jo desværre en præmis, som vi kender. Vi kan ikke få tingene helt til tiden, fordi virus fungerer, som virus gør, siger Steffen Jensen, der dog understreger, at butikkerne nok skal komme efter det.

Ud over frisører dækker liberale erhverv over tatovører, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og kørecentre.

