'Jeg bliver sygemeldt i længere tid.'

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) er blevet langtidssygemeldt.

Det har borgmesteren skrevet på Facebook i et længere indlæg, hvor han fortæller, at han er langtidssygemeldt, fordi han har akut leukæmi.

'Det jeg troede var en lungebetændelse, viser sig at have en dybereliggende og mere alvorlig baggrund. Jeg har akut leukæmi. Og på mandag starter jeg behandling med kemoterapi. Foran mig ligger nogle rigtig hårde måneder, hvor jeg kommer til at tabe både hår og vægt og ja i det hele taget ligne en skygge af mig selv,' skriver han og fortsætter:

'Jeg har lidt friskt spurgt lægen, om der er mulighed for at arbejde, mens jeg er i behandling. Svaret var ret klart. At være i behandling for leukæmi er et fuldtidsjob. Det har jeg accepteret. Så jeg kommer til at sygemelde mig fra på mandag. Forventningen er, at jeg skal være i behandling og dermed sygemeldt i cirka et halvt år.'

I opslaget står der også, at det bliver Kurt Scheelsbeck (K), som vil overtage posten, mens Ziegler er sygemeldt.

'Kurt Scheelsbeck om han vil påtage sig posten som fungerende borgmester, mens jeg er syg. Det har han heldigvis sagt ja til og min byrådsgruppe har i går aftes bakket enstemmigt op om, at Kurt er den rette til at tage over, mens jeg er syg. Så det vil være min byrådsgruppes indstilling, når byrådet på onsdag skal vælge en fungerende borgmester.'

Allersidst i opslaget skriver borgmesteren, hvor dybt taknemmelig han er for det danske sundhedsvæsen.

'Til sidst har jeg brug for at sige, at jeg er næsegrus af beundring over det sundhedssystem, jeg har mødt den sidste uges tid. Alt har fungeret hurtigt og effektivt.'