Greves borgmester er utryg ved at blive dommer over, hvem der skal have statsborgerskab ved krav om håndtryk.

København. Flere partier bag en indfødsretsaftale fra juni mener, at det skal være et krav at give hånd til borgmesteren, hvis man vil have dansk statsborgerskab.

Det skal ske ved den ceremoni, der fremover skal være for statsborgerskabsansøgere.

Pernille Beckmann (V), som er borgmester i Greve Kommune, synes, at grundprincippet bag kravet er rigtigt.

Men hun er bekymret for, om det bliver borgmestrene, der skal indberette dem, der ikke giver hånd.

»Det kan skabe en utryghed om borgmesterjobbet, hvis borgeren ved, at det er borgmesteren, der står bag. Så kommer borgmesteren i skudlinjen, hvilket vil være skidt for lokaldemokratiet,« siger Pernille Beckmann.

Hun har før oplevet, at en leder på en arabisk skole i kommunen, som kommunen giver tilskud til, ikke ville give hende hånden.

Derfor synes hun, at Folketinget i samme ombæring bør kigge på mulighed for at fratage tilskuddet fra foreninger i sådanne situationer.

Ifølge Bornholms borgmester, Winni Grosbøll (S), er kravet om håndtryk en mærkelig måde at byde nye borgere velkommen på.

Hun har aldrig oplevet at blive nægtet hånden, og hun ønsker ikke, at borgmesteren skal blive en kontrolinstans.

»Jeg har måske lidt svært ved at forstå, at det at give et håndtryk er det allervigtigste. Der tænker jeg, at der er så meget andet vigtigt,« siger hun og peger på borgerinddragelse som et mere væsentligt fokusområde.

Winni Grosbøll vil dog stå klar med kaffe og et håndtryk, hvis Christiansborg ender med at beslutte sig for et krav.

Heller ikke i Høje-Taastrup Kommune har et manglende håndtryk været opfattet som et problem, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K).

»Jeg har oplevet, at nogle holdt hånden på brystet for at signalere respekt og give udtryk for, at de ikke havde lyst til at give hånd. Det var ikke et problem,« siger han.

Han understreger, at han ikke forholder sig til det konkrete krav.

»Det er på Folketingets bord, ikke på mit. Men vi vil som altid eksekvere de ting, der bliver implementeret.«

Heller ikke borgmester i Læsø Kommune Karsten Nielsen (DF) vil forholde sig til kravet.

»Jeg blander mig ikke i landspolitiske spørgsmål. Jeg forholder mig til det, hvis det bliver et krav. Men jeg er klar til at rette ind. Det skal jeg jo gøre,« siger han.

