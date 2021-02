Han er hverken i risikogruppen eller plejehjemsbeboer.

Tilgengæld er 46-årige Johannes Lundsfryd (S) borgmester i Middelfart Kommune, og tilbage i januar blev han vaccineret mod coronavirus. Det skriver Jydske Vestkysten.

Johannes Lundsfryd fortæller til avisen, at han blev spurgt, om han ville modtage den – for ellers ville den være blevet smidt ud. Derfor takkede han ja.

Tager man et kig på Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender, så skal en person på Johannes Lundsfryds alder dog først vaccineres i maj og juni.

De skulle jo bruges inden for ganske kort tid, jeg tror et kvarter efter de var blevet trukket op, så jeg blev spurgt, om jeg ville tage den i forhold til om den skulle gå til spilde, og det sagde jeg ja til Johannes Lundsfryd (S), borgmester i Middelfart Kommune

Jydske Vestkysten har derfor spurgt den socialdemokratiske borgmester, om han tjekkede, hvorvidt der var noget frontpersonale eller særligt udsatte borgere, der kunne have fået vaccinen i stedet, men det vil han ikke svare på. Han henviser i stedet til 'dem, der træffer de beslutninger.'

Hvorvidt han fik forhørt sig hos sundhedsberedskabet, husker han ikke præcist.

»Det tror jeg ikke, jeg har gjort. De skulle jo bruges inden for ganske kort tid, jeg tror et kvarter efter de var blevet trukket op, så jeg blev spurgt, om jeg ville tage den i forhold til om den skulle gå til spilde, og det sagde jeg ja til,« fortæller han.

Kommunens sundhedsdirektør, Irene Ravn Rossavik, fortæller, at de ringede til borgmesteren, fordi han har stået på en liste over folk, man kunne ringe til, hvis der var vacciner i overskud.

Hun fortæller, at de i Middelfart Kommune har kunnet få seks og syv vacciner ud af de hætteglas, der ellers var beregnet til fem.

Flere gange har de haft svært ved at få afsat de ekstra vaccinedoser, og så sent som i forrige uge måtte de hive fat i borgere, der var i nærheden, for at tilbyde dem vaccinen.

Selvom hun slår fast, at de bestræber sig på at ringe til sundhedspersonalet først, blev de hurtigt klar over, at de skulle have en liste over folk, de kunne kalde ind, hvis der blev vacciner i overskud.

Johannes Lundsfryd er dog ikke selv klar over, at han har optrådt på en decideret liste. Han fortæller, at han ikke selv har bedt om det – hvis han var blevet spurgt i dag, så havde han takket nej til vaccinen.

På Facebook skriver han fredag aften, at han er flov over situationen.

'Kære alle. Jeg har behov for at fortælle, at jeg omkring årsskiftet har udvist usædvanlig dårlig dømmekraft og lavet den indiskutable fejl at lade mig vaccinere mod Covid19. Det skete på et tidspunkt og i en situation, hvor det ikke forekom mig forkert. Men i dag er det tydeligt for mig, at det var en forkert beslutning, og at jeg skulle have sagt nej tak, da jeg blev tilbudt en overskuds-vaccine,' skriver han blandt andet i opslaget.