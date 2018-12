Inger Støjberg tager bekymringerne fra Vordingborgs borgmester alvorligt, men ændrer ikke mening.

Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (S), formåede fredag ikke at overbevise udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om, at øen Lindholm ikke skal huse op til 125 kriminelle, afviste asylansøgere.

Det fortæller Inger Støjberg, der fredag eftermiddag gik i havn ved Kalvehave efter et besøg på Lindholm i Stege Bugt.

Inger Støjberg tager bekymringerne i Kalvehave alvorligt, men hun vil ikke ændre sin beslutning.

- Det står helt fast, at udrejsecentret skal være på Lindholm.

- Der er ret tydeligt, at hverken borgmesteren eller viceborgmesteren har ønsket at få det her udrejsecenter, men min forhåbning er selvfølgelig, at man nu går ind og arbejder positivt med fremover, siger Inger Støjberg.

Støjberg holdt fredag møde i Vordingborg med borgmester Mikael Smed og viceborgmester Michael Seiding Larsen (V).

Mikael Smed havde før mødet forhåbninger om at "komme bag ved panseret" og ændre Støjbergs beslutning.

- Vi diskuterede de bekymringer, som politikerne i området har, og jeg tager alle bekymringer meget alvorligt.

- Da jeg kom tilbage fra øen, var der flere borgere, der udtrykte deres bekymring, og det kan jeg godt forstå. Derfor forestår der også et stort stykke arbejde mellem både Udlændingestyrelsen, politiet, erhvervslivet og borgerne i området, siger hun.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der også var med på turen til Lindholm, vurderer, at de udviste udlændinge kan sendes ud på øen meget tidligere end 2021, som der ellers står i finansloven.

- Vi synes, at det kan gå hurtigere med at få folk derud. Det er kun den ene del af øen, der skal renses. Den anden del er klar. Jeg kan forstå, at folk allerede overnatter derude, og det så helt fint ud.

- Vi vil bede om en drøftelse med ministeren, og vi skal selvfølgelig have Bygningsstyrelsen ind over, men det burde kunne lade sig gøre, siger Martin Henriksen.

Det vil Støjberg ikke forholde sig til endnu. Hun forklarer, at der venter et stort rensnings- og opbygningsarbejde på øen.

Flere beboere i Kalvehave har forklaret, at man uden de store problemer kan svømme ind til land fra øen, men det afkræfter både Støjberg og Henriksen.

- Det er ikke sådan, at man lige kan tage et par gummistøvler på og vade over til den nærmeste by.

- Der er en vis risiko for sit helbred og liv, hvis man begiver sig ud på havet, siger Henriksen.

