»Det er upassende, at en borgmester bruger det udtryk. Man er jo ikke skyldig, før man er dømt.«

Sådan lyder det fra forsvarsadvokat Michael Bjørn Hansen, da B.T. spørger, hvorvidt teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) gik over stregen, da hun forleden kaldte den sigtede i Enhedslistens voldtægtssag for 'gerningsmand'.

I den meget omtalte sag er et tidligere bestyrelsesmedlem i det røde parti blevet varetægtsfængslet og sigtet for en voldtægt, der skulle have fundet sted natten til 1. april i borgmesterens lejlighed i København.

I den forbindelse gik Ninna Hedeager Olsen til tasterne og fortalte på Facebook, at et af hendes fokuspunkter i sagen var at 'få gerningsmanden til at melde sig selv'.

Det iøjefaldende ved denne formulering er bare, at den sigtede, som er beskyttet af navneforbud, ifølge retsbogen nægter sig skyldig i voldtægten. Og det gør altså Ninna Hedeager Olsens opslag problematisk, mener forsvarsadvokat Michael Bjørn Hansen.

»Hvis han bliver frifundet i sagen, har han mulighed for at køre en injuriesag, da det er injurier at beskylde en person for kriminelle forhold, han ikke har begået.«

Ifølge forsvarsadvokaten bliver injuriesager bedømt på, hvorvidt den forurettede person kan identificeres eller ej, og umiddelbart har Ninna Hedeager Olsen ikke skrevet noget, der har gjort, at man kan regne ud, hvem den voldtægtssigtede er.

Derfor vurderer forsvarsadvokaten ikke, at det vil få de store konsekvenser for Ninna Hedeager Olsen, at hun kalder den sigtede for 'gerningsmand', allerede inden dommen er faldet.

»Det er klart, at hvis I (B.T., red.) gik ud og kaldte en mand, der ikke er dømt, for gerningsmand, så vil det højst sandsynligt være mod de presseetiske regler. Det samme gør sig gældende for en advokat, der ville overskride de advokatetiske regler, men for en almindelig borger vil det her nok ikke få nogle konsekvenser,« siger Michael Bjørn Olsen og fortsætter:

»Men her kan man jo oplagt diskutere, om en borgmester ikke burde holde sig for fin til at dømme ham som gerningsmanden, inden han er dømt.«

Forsvarsadvokaten påpeger endvidere, at han selv ville råde klienter til at bruge betegnelsen 'formodet gerningsmand' for at slippe for al tvivl om injurier.

Heller ikke Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved det juridiske fakultet i København, vurderer, at formuleringen vil få konsekvenser for borgmesteren, men han påpeger ligesom Michael Bjørn Olsen, at den vækker opsigt:

»Det ville jo have været på sin plads at bruge et mindre skråsikkert udtryk, f.eks. 'den anklagede', 'den mistænkte' eller 'den anden part'. Men borgmesteren har jo ikke udtalt sig som myndighedsperson, så der skal vel ikke lægges for meget i hendes ordvalg,« skriver han i et mailsvar til B.T.

Retsmødet i voldtægtssagen foregik bag lukkede døre, så de fleste af detaljerne er fuldstændig mørklagte indtil videre, men det kom dog mandag frem, at den fængslede - ifølge sigtelsen - voldtog en kvinde, der 'var så påvirket af alkohol eller træthed, at hun ikke kunne modsætte sig samleje'.

Det var bestyrelsen i Enhedslisten i København, der selv udsendte en pressemeddelelse om den anmeldte voldtægt, og kort efter kunne Ninna Hedeager Olsen altså løfte sløret for, at hændelsen foregik i hendes lejlighed.

'Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne. Det vigtigste for mig har været at tale med offeret, støtte hende og at få hende til at erkende, at hun er uden skyld,' skrev hun i opslaget, før hun tilkendegav, at hun opfordrede 'gerningsmanden' til at melde sig selv.

B.T. har talt med Søren Søndergaard, Enhedslistens retsordfører, som afviser at udtale sig om Ninna Hedeager Olsens formulering. Han henviser i stedet til et interview med Berlingske, hvor han siger følgende:

»Helt generelt mener jeg ikke, at man skal afsige nogen dom, før sagen har været for retten og tingene er blevet belyst foran en dommer, hvor såvel anklagemyndighed som forsvarer har haft mulighed for at gøre deres argumenter gældende.«

Ninna Hedeager er nu sygemeldt på ubestemt tid, og er det er uvist, hvem der skal overtage hendes post som borgmester.

Enhedslistens Borgerrepræsentationsgruppe mødtes mandag aften for at tage stilling til det videre forløb. B.T. har i den forbindelse været i kontakt med partiets gruppeformand, Karina Vestergård Madsen, som i en SMS tirsdag morgen fortalte, at gruppen har drøftet sagen og sendt deres indstilling til det videre forløb til bestyrelsen for Enhedslisten i København.

B.T. har ikke kunnet få svar på, hvad der står i indstillingen.

Bestyrelsen holder møde tirsdag aften, og hvis de bliver enige om at finde en stedfortræder for Ninna Hedeager Olsen, vil vedkommende blive udpeget blandt Enhedslistens resterende ti medlemmer af Borgerrepræsentationen.

B.T. har været i kontakt med Morten Rixen, der er pressechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, som afviser, at Ninna Hedeager Olsen vil stille op til et interview om, hvorvidt hendes formulering på Facebook var over grænsen.

»Jeg udtaler mig ikke på borgmesterens vegne, og da borgmesteren er sygemeldt, kan det ikke lade sig gøre, at I får en kommentar til sagen,« lyder meldingen fra pressechefen.