I disse dage og uger må familier flygte fra deres hjem i Ukraine. Med pakkede tasker, kun fyldt med det mest nødvendige, drager de afsted for at finde sikkerhed.

Nogle af dem ender i Aarhus, og derfor arbejder kommunen på højtryk i disse dage for at kunne tage godt imod dem, som kommer til byen.

Tirsdag inviterer borgmesteren derfor alle aarhusianere, frivillige organisationer og andre aktører, der ønsker at hjælpe de ukrainske flygtninge, til stormøde på rådhuset.

»I disse dage kredser mine tanker meget om krigen i Ukraine, som naturligt berører os alle. Formentlig bliver krigens konsekvenser snart meget konkrete her i Aarhus, når de første flygtninge begynder at komme, og det skal vi som by forberede bedst muligt,« siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

Tirsdag aften fra 17-18.30 kan man derfor møde op i rådhushallen, hvor der vil være en orientering om tilstrømningen af flygtninge til kommunen, om kommunens rolle og om de kommunikationsplatforme, man som borger kan tilgå, hvis man gerne vil hjælpe.

Program for stormødet Klokken 17: Velkomst v/ borgmester Jacob Bundsgaard Klokken 17.10: Velkomst og rammesætning v/rådmand Anders Winnerskjold Klokken 17.20: Orientering om status for tilstrømning, opholdsgrundlag og kommunens rolle v/ direktør Erik Kaastrup-Hansen Klokken 17.35: Orientering om kommunikationsplatforme som borgere, der vil bidrage kan tilgå v/ rådmand Anders Winnerskjold Klokken 17.40: Spørgsmål og forslag fra deltagerne Klokken 18: Mulighed for netværk mellem frivillige og organisationer Klokken 18.30: Tak for i dag! Kilde: Aarhus Kommune

»Jeg håber, at alle vil være med til at tage rigtig godt imod de ukrainere, som kommer til Aarhus«, siger borgmesteren.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Anders Winnerskjold (S), påpeger, at civilorganisationerne og de frivillige aarhusianere ved mødet får mulighed for at 'finde hinanden' og fordele deres kræfter.

»Det er en opgave, som vi kommer til at løfte i fællesskab. Og det er vigtigt, at vi får organiseret og koordineret vores hjælp, så alle gode kræfter bliver brugt der, hvor behovet for hjælp er størst.«

Aarhus Kommune har desuden oprettet et særligt Ukraine Task Force, der skal koordinere og håndtere eventuelle indkvarterings- og omsorgsopgaver for de flygtninge, der kommer til Danmark.

Taskforcen består af Aarhus Kommunes Direktørgruppe og direktøren for Østjyllands Brandvæsen.

Sundhed og Omsorg i kommunen har indtil videre skaffet over 300 boliger, som de ukrainske flygtninge kan bo i. Derudover har Østjysk Brandvæsen adgang til et antal midlertidige hotelværelser til akut nødindkvartering, fremgår det af materiale fra kommunen.