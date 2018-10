Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen (S) måtte med røde ører erkende en brøler overfor byrådssalen - en brøler som involverer selveste kronprins Frederik, om end hans kongelige højhed var aldeles uvidende om den.

Kronprinsen besøgte Frederikshavn den 25. september, hvor den nordjyske by fejrede sit 200 års jubilæum som købstad, og i den forbindelse spiste han, borgmesteren og omkring 60 andre indbudte gæster frokost på Restaurant Himmelblå, som ikke har overenskomst.

Og det er i strid med Frederikshavns Kommunes retningslinjer, skriver Nordjyske.

Det var Enhedslistens Ida Skov, som i spørgetiden under et byrådsmøde, rejste sagen.

Kronprins Frederik hilser på borgerne efter ankomsten med kongeskibet Dannebrog til Frederikshavn, tirsdag 25. september 2018. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik hilser på borgerne efter ankomsten med kongeskibet Dannebrog til Frederikshavn, tirsdag 25. september 2018. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Birgit S. Hansen havde ingen undskyldninger for frokostfadæsen.

Hun lagde sig fladt ned og erkendte, at det var en fejl, at frokosten med Kronprins Frederik og de andre gæster blev indtaget på en restaurant, som ikke har underskrevet en overenskomst.

Borgmesteren fortalte, at hun har gjort direktionen opmærksom på, at sådanne forhold skal undersøges mere til bunds fremover, så det ikke kommer til at gentage sig.

Den famøse frokost blev indtaget på Restaurant Himmelblå i toppen af Kattegat Siloen på Frederikshavn Havn.