Torsdag middag var Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), ude med en løftet pegefinge til aalborgenserne omkring coronasmitte.

Men få timer forinden var han selv til et tætpakket arrangement i et storcenter, hvor flere hundrede mennesker stod tæt.

Nærmere bestemt i 'Kennedy Arkaden' i Aalbrog, hvor borgmesteren skulle komme for at klippe snoren over og holde åbningstalen for det nye center.

Til arrangementet var der dog uhørt mange mennesker, som det ses i videoen længere nede i artiklen. Så mange, at der flere gange under arrangementet blev sagt, at folk skulle holde afstand og vise hensyn. Det skriver Nordjyske.

Et par timer senere lød beskeden fra borgmesteren til aalborggenserne under et pressemøde dog, at Aalborg lige nu ikke er nødsaget til at lave samme corona-tiltag som Odense og København.

Og for at undgå det, skal byens borgere gøre alt, hvad de kan.

Hvordan det spiller sammen med, at borgmesteren selv deltog i et arrangement med mange mennesker tæt samlet tidligere på dagen, har han ikke svaret på.

Men til Nordjyske siger Thomas Kastrup-Larsen, at han synes Kennedy Arkaden netop viser, hvilke udfordringer Aalborg står overfor, og at han ikke var klar over menneskemængden på forhånd:

»Jeg blev inviteret til at klippe en snor. Da jeg kom, var der ikke så mange mennesker, men det kom der på meget kort tid. Der blev sagt, at folk skulle holde afstand, og det er blandt andet noget af det, vi skal have dialog med erhvervslivet om, for hvordan sikrer vi, at der bliver holdt afstand? Det er jo ikke forbudt at gå i et butikscenter, men jeg tror, at der kom lidt flere, end arrangørerne havde forventet.«

B.T. har selv forsøgt at få fat i Thomas Kastrup-Larsen gentagne gange. Hverken hans sekretær eller kommunens presseafdeling har kunnet hjælpe.