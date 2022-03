Den socialdemokratiske borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, deler glædeligt nyt fra hjemmefronten.

I et opslag på Facebook skriver han, at han for nylig har været på knæ foran sin kæreste, Kristine.

Og hun kvitterede med et ja.

'Kristine og jeg har oplevet meget sammen, både i modgang og medgang', skriver han og fortsætter:

Thomas Kastrup-Larsen og kæresten Kristine. Foto: Privatfoto

'Det at have et menneske i mit liv, som altid er der for mig, og som jeg elsker så højt, gjorde, at jeg ikke var i tvivl om, at jeg har lyst til at dele resten af mit liv med hende'.

49-årige Thomas Kastrup-Larsen har været borgmester i Aalborg siden 2014.

Ved seneste valg blev han valgt til posten for tredje gang i streg. Også selvom partiet ved seneste kommunalvalg mistede sit absolutte flertal og gik fem mandater tilbage.

Thomas Kastrup-Larsen har dannet par med Kristine siden 2019 – og i den nærmeste fremtid venter så et bryllup:

'Det er en stor lykke for os begge at sige ja til hinanden og bekræfte kærligheden. Hvornår og hvordan brylluppet skal stå, har vi ikke på plads endnu, men vi glæder os til at skulle fejre denne særlige begivenhed sammen med familie og venner'.

Borgmesteren vendte for nylig tilbage til borgmesterkontoret efter en stresssygemelding på fem uger.

