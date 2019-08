Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, har opholdt sig på den lille ø Tunø, mens hun har været sygemeldt.

Her har hun forsøgt at bearbejde oplevelsen af den voldtægtssag, der begyndte i hendes hjem 1. april.

Det fremgår af en orientering fra Enhedslisten København til partiets medlemmer, der tirsdag er rundsendt med forretningsudvalgets underskrifter.

I mailen fortæller de fem partimedlemmer i det centrale udvalg om årsagen til borgmesterens fravær.

Enhedslisten Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen. Arkivfoto (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2017)

Sygefraværet skyldes voldtægtssagen, der har medført ‘forløb hos Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb samt ved egen psykolog.’

‘Fra begge steder har hun modtaget rådgivning om at finde ro og fred uden for København og uden for pressens søgelys og finde en hverdag med rutiner og gøremål.’

Det fremgår videre af orienteringen, at Ninna Hedeager Olsen har taget rådene til sig og søgt tilflugt på Tunø - en lille ø mellem Samsø og Jylland.

Her har hun ifølge forretningsudvalget boet hos en ven på en kro, hvor hun også har hjulpet til med praktiske gøremål samt slappet af.



‘Det er i høj grad det, der har givet hende ro, kræfter og mod på at vende tilbage (efter planen til september, red.). Det har altså ikke forsinket hendes tilbagevenden men nærmere hjulpet hende hurtigere tilbage,’ står der i mailen.

Ninna Hedeager Olsen har været sygemeldt fra borgmesterposten efter et nu tidligere medlem af Enhedslistens bestyrelse ifølge anklagemyndigheden voldtog en kvinde i borgmesterens hjem, hvor også hun blev blufærdighedskrænket.

Hændelsen, der førte til tiltalen, skete i forbindelse med en fest.

Ved tidligere retsmøder i sagen er det kommet frem, at Ninna Hedeager Olsen vågnede i sin store seng - hvor i alt fire personer havde lagt sig for at sove - ved at blive befamlet på brysterne af den nu tiltalte mand.

Ifølge borgmesteren holdt han hende også på hofterne, mens han lavede samlejebevægelser mod den første kvinde, der lå imellem dem.

På den måde blev teknik- og miljøborgmesteren ifølge anklagen ufrivilligt en del af samlejebevægelserne.

Den tiltalte i sagen nægter sig skyldig. Han har i to omgange siddet varetægtsfængslet, men er nu løsladt.

Sagen mod den anklagede starter den 28. august.