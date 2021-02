Det er på tide at få børn fra steder med lav smitte tilbage i klasselokalerne, mener Guldborgsunds borgmester.

De yngste skoleelever har kunnet indtage deres pladser i klasselokalerne i to uger, og nu bør det være de ældste skolebørns tur.

Det mener Guldborgsund Kommunes borgmester, John Brædder (Guldborgsundlisten), som håber på godt nyt til børnene i forbindelse med et møde mandag formiddag om regeringens planer for genåbning.

- Jeg har en stor forhåbning om, at man nu vil introducere en delvis genåbningsplan, således vi først og fremmest kan få vores folkeskoler i gang, men også så vi kan få gradvist åbnet for detailhandlen, siger John Brædder.

Han mener, at det ikke giver mening, at man kan handle mange i store dagligvarebutikker, mens selv små butikker skal holde lukket for kunder.

- Hellere åbne op nu og så hurtigt lukke igen, hvis der skulle komme smittespredning igen.

- Hvis vi bliver ved med at holde et helt samfund i det jerngreb, vi har nu, så tror jeg, at man mister befolkningens tillid, siger borgmesteren.

Guldborgsund er blandt de kommuner med færrest nye smittetilfælde. Den seneste uge er der fundet fem smittetilfælde, hvilket betyder, at der i Guldborgsund er 8,3 smittede per 100.000 indbyggere.

Det er langt under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Også H.C. Østerby (S), der er borgmester i Holstebro, mener, at det er vigtigt at skele til smittetallene, når der snakkes genåbning.

- Jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi ikke alle kan være en form for gidsler for Vestegnen og Storkøbenhavn. Jeg tror, det er vigtigt, vi ser på nogle regionale muligheder for genåbning, siger han til DR.

Mødet mandag klokken 11 er for alle landets borgmestre.

På mødet deltager også sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen (S).

/ritzau/