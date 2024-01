Faaborg-Midtfyn Kommune skal have ny borgmester efter næste kommunalvalg.

Hans Stavnsager (S) meddeler, at han ikke genopstiller til posten – og han langer samtidig ud efter partitoppen.

Den afgående borgmester kritiserer samarbejdet med Christiansborg, som han ikke mener giver kommunerne de nødvendige penge til at kunne levere den forventede velfærd til borgerne.

»Nogle gange virker det som om, at det handler mere om at få den rigtige overskrift i de nationale medier, end det handler om at løse de problemer, som faktisk eksisterer i vores samfund. Det inkluderer også mit eget parti,« siger Hans Stavnsager til DR.

»Det placerer os i et krydsfelt, hvor vi skal stå på mål for nogle ting, som jeg i hvert fald ikke synes, at jeg har lyst til at stå på mål for,« siger han til TV 2 Fyn.

Hans Stavnsager, som har været medlem af Socialdemokratiet i 42 år, fortsætter som borgmester frem til kommunalvalget i 2025.

Han agter at stille op til det kommende kommunalvalg med henblik på at komme i kommunalbestyrelsen som menigt medlem.