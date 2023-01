Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det skal være slut med store bededag, har SVM-regeringen besluttet.

Men selvom landet har en regering, hvor Socialdemokratiet sidder med, og som ovenikøbet et styret af en socialdemokratisk statsminister, så er det altså ikke alle socialdemokrater, som mener, at det er en god idé sådan at sløjfe helligdagen.

Det skriver TV 2 Øst.

Simon Hansen, socialdemokratisk borgmester i Guldborgsund Kommune, vil holde fast i dagen, da han mener, at en afskaffelse vil gå ud over de mange foreninger, som på netop denne dag holder stævner og markeder, hvor de indtjener en stor del af de penge, som er nødvendige for at holde foreningslivet kørende.

»Hvis man afskærer vores foreninger fra at lave et stykke frivilligt arbejde for deres medlemmer, har vi færre, der kommer ud og er aktive i et fællesskab. Det er heller ikke godt for danskerens mentale sundhed,« siger Simon Hansen til mediet.

Tidligere har en del af forklaringen bag afskaffelsen lydt, at der skal skaffes penge til en oprustning af det danske forsvar. I denne uge kunne beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen fortælle, at de penge, som en afskaffelse af store bededag vil give, også skal bruges til at hjælpe klimaet, psykiatrien, børn og ældre.

Ting, som Simon Hansen udmærket godt forstå, der skal bruges flere penge til, men som han altså ikke mener, at store bededag bør lade livet for at finde.