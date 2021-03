Eik Dahl Bidstrup (V) står til at forlade borgmesterposten i Dragør Kommune til sommer. Nu skal en ny borgmester indtil november måneds kommunalvalg udpeges.

Dragør Kommune skal have ny borgmester inden det kommende kommunalvalg til november.

Det står klart, efter Eik Dahl Bidstrup (V) nu søger nye karriereveje.

Den nuværende borgmester annoncerer, at han med al sandsynlighed stopper som borgmester senest den 1. juni og ikke genopstiller ved det kommende valg.

Det sker, fordi Eik Dahl Bidstrup står til at blive ny formand i den faglige organisation Kristelig Fagbevægelse, der er bedre kendt under forkortelsen Krifa. Her skal han overtage fra afgående formand Søren Fibiger Olesen.

Det oplyser borgmesteren til TV 2 Lorry.

- Krifa er en rigtig spændende organisation, som jeg gennem de seneste seks år har stiftet bekendtskab med som en del af deres advisory board. Da jeg hørte, at formanden stoppede, så jeg det som naturligt for mig at takke ja til indstillingen som formand fra hovedbestyrelsen i Krifa, siger Eik Dahl Bidstrup.

Selvom Eik Dahl Bidstrup er eneste formandskandidat efter endt deadline for at annoncere opstilling til posten, skal han alligevel formelt vælges som ny formand ved et repræsentantskabsmøde den 28. maj.

- Jeg ser ikke det her som et fravalg af Dragør Kommune, men som et tilvalg af en spændende post. I Krifa sidder en formand typisk i 20 år eller mere, så det var en mulighed, jeg ikke kunne vente på, lyder det fra den snart forhenværende Dragør-borgmester.

Dermed skal Dragør have ny styrmand, der skal sidde på borgmesterkontoret frem til kommunalvalget den 16. november.

I andre kommuner med abdicerende borgmestre er dette oftest en formssag, hvor en kommunalpolitisk kronprinsesse eller kronprins hos borgmesterens parti tildeles posten.

Dragør kan dog vise sig at blive en anden sag.

Det skyldes, at mandatfordelingen kommunalbestyrelsens partier iblandt er meget lige. Venstre, Socialdemokratiet og Konservative har tre pladser hver især. Lokallisten Tværpolitisk Forening er største parti med fire medlemmer, mens Dansk Folkeparti har to.

Så selvom den nuværende konstituering omkring Eik Dahl Bidstrup tæller alle partier pånær Konservative, så har alle fem partier grund til at øjne en borgmesterpost til november.

Samtidig skal der vælges en ny spidskandidat for Venstre, som skal lede partiets svære opgave med at beholde kommunens borgmestersæde.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvem der skal afløse. Vi holder et møde i Venstre-gruppen i aften (onsdag aften, red.) og drøfter mulighederne. I forhold til borgmesterposten, så skal det vedtages som en ny konstituering i kommunalbestyrelsen, og her ser jeg ikke min rolle som en, der skal pege på en arvtager, men snarere som facilitator i forhandlingerne, siger Eik Dahl Bidstrup.

Dragør var i forvejen spået til at være en kommune, hvor magten kunne tippe ved det kommende valg. Den seneste valgperiode har nemlig været præget af uro i den lille kommune.

I 2018 var Dragørs økonomi så hårdt presset, at et snævert flertal med Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti måtte igangsætte en akut spareplan og vedtage store forringelser på blandt andet børneområdet. Her prioriterede flertallet at lukke en daginstitution og to skolefritidsordninger, mens byggeriet af en stor vandpark i stedet blev prioriteret.

Det fik flere hundrede borgere i kommunen til at samles foran rådhuset, hvor de buhede i kor af borgmester Eik Dahl Bidstrup. Senere gik vandparken også i vasken, efter Socialdemokratiet trak støtten til det omstridte budgetforlig.

- Der er ting, der er gået godt, og der ting, der kunne have gået bedre. Sådan er det altid. Generelt set er jeg glad for at have stået i spidsen for en kommune, som havde nogle store udfordringer, da jeg overtog, men hvor vi i fællesskab har ført den i en god retning, siger Eik Dahl Bidstrup.

Han understreger, at han ikke forlader kommunalpolitik, fordi han frygter et valgnederlag til november.

- Processen frem mod Krifa-posten startede helt tilbage i september måned sidste år, hvor Venstres meningsmålinger så helt anderledes ud, end de gør i dag. Så for mig har det ikke noget med en frygt for et eventuelt valgnederlag. Det er i stedet et tilvalg af en spændende formandspost, siger han.