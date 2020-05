Udligningsreformen medfører, at Skanderborg Kommune forudser både færre ansatte og højere kommuneskat.

Det er svært at få øje på retfærdigheden i udligningsreformen, mener borgmester i Skanderborg Kommune Frands Fischer (S).

Han påpeger, at Skanderborg Kommune i forvejen ikke har meget i kommunekassen, så at skulle betale 42,8 millioner kroner ekstra om året bliver en "kæmpe udfordring".

- Vi er noget utilfredse. Det her er simpelthen ikke retfærdigt, siger borgmesteren.

- Vi kommer helt derned, hvor jeg bliver i tvivl om, hvorvidt vi har penge nok til at efterleve de servicekrav, der er i forhold til blandt andet normeringer i daginstitutioner.

Skanderborg kommer til at kigge på "alle områder" for at finde besparelser, og det vil blandt andet kunne gå ud over antallet af kommunalt ansatte.

Derudover vil der blive kigget på at hæve kommuneskatten, som dog allerede ligger over gennemsnittet i Skanderborg. Så det bliver ikke gjort med glæde.

- Når vi allerede ligger over gennemsnittet på kommuneskatten, så vil det komme til at ramme skævt, hvis vi hæver skatten. Og det er ikke den politik, jeg hører, der bliver fremlagt, hvor de bredeste skuldre skal bære mest, siger Frands Fischer.

Han ærgrer sig især over, at der ikke er blevet set på udligning i forhold til antallet af børn i kommunerne. For i Skanderborg er der mange børn, og hvor mange unge børnefamilier flytter til.

Frustrationen er også stor i Gribskov Kommune, der med udligningsreformen skal betale 2,7 millioner ekstra om året. Dermed løber kommunens samlede bidrag op i cirka 360 millioner kroner om året.

Borgmester i Gribskov Anders Gerner Frost kalder det for en "sort dag for det kommunale Danmark".

- Det er en følelse af vrede og dyb frustration, der rammer mig lige nu. Aldrig har Folketinget lavet et mere udueligt stykke politisk arbejde over for de danske kommuner, Reformen giver på ingen måde den lighed Christiansborg taler om, siger han i en pressemeddelelse.

Han er blandt andet skuffet over, at der ikke tages hensyn til den demografiske sammensætning af en kommune som Gribskov, der er den kommune, der har tredjeflest ældre i landet.

/ritzau/