I en mail undskylder Niko Grünfeld for urigtige og upræcise oplysninger om hans CV til flere medier.

Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, undskylder i en mail for urigtige oplysninger om CV og forhold om indretning og ansættelser.

I mailen undskylder borgmesteren for en række elementer, som han i medierne har været under skarp kritik for de seneste uger.

- Jeg vil også gerne undskylde, at jeg har opgivet og videregivet urigtige og upræcise oplysninger om mit CV til flere medier, skriver han.

- Det skulle aldrig være sket - og det påtager jeg mig det fulde ansvar for. Jeg beklager desuden, at jeg ikke med det samme sagde klart og utvetydigt undskyld for de fejl, der er begået, lyder det videre.

/ritzau/