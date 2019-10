Ældre i Gribskov Kommune går fra tre ugentlige bad til ét, mens de fremover kun får gjort rent og vasket tøj hver tredje uge i stedet for hver anden.

Det er blandt konsekvenserne af det budgetforlig, et enigt byråd i Gribskov Kommune natten til lørdag vedtog.

Det skriver TV 2 Lorry.

Her står det klart, at kommunen skal spare mellem små 50 millioner kroner og lidt over 75 millioner kroner årligt fra 2020 frem til 2023.

- Det var jo ikke det, jeg drømte om, da jeg gik ind i kommunalpolitik. Sådan har vi det alle sammen i byrådet. Men det er jo et vilkår, vi har som kommune – og særligt som borgmester – at vi skal lave et budget hvert år, hvor økonomien hænger sammen, siger borgmester Anders Gerner Frost fra lokalpartiet NytGribskov til TV 2 Lorry.

Mens en del af besparelserne udmøntes på kommunens administrative område, beskæres velfærdsområdet også af den kommunale sparekniv.

- Det er værste er selvfølgelig, at borgerne kommer til at mærke serviceforringelser, erkender borgmesteren.

- Særligt på ældreområdet vil man kunne mærke det. Her vil vores borgere opleve, at de får færre bad, mindre rengøring og tøjvask. Det er for mange et stort tab. Det må vi bare være ærlige om, siger Anders Gerner Frost.

Foruden de færre bad, mindre hyppig rengøring og tøjvask, sparer kommunen også penge ved blandt andet at lukke plejecenteret Toftebo og øge madtaksten for borgere i eget hjem. På børneområdet bliver der indført en ekstra lukkeuge i institutioner i sommeren og over jul og nytår.

Besparelserne sker, efter Gribskov Kommune allerede på tidligere budgetter har været nødsaget til at spare på områder som velfærd. Ved sidste års budgetforlig vedtog kommunen store besparelser – blandt andet på velfærdområdet – samt en skattestigning til borgerne.

- Det er jo serviceforringelser, og vi har jo skåret alle steder, hvor vi mener, det kan forsvares. Man kan selvfølgelig grave sig ned og sige, at det er trist og kedeligt, men man kan også se det som en udfordring og se på, hvordan vi kan gøre ting anerledes, end vi tidligere har gjort, siger Anders Gerner Frost.

Borgmesteren forklarer, at kommunens pressede økonomi især skal forklares med en – ifølge ham – urimelig udligningsreform, samt at kommunen rammes hårdt af at skulle varetage flere og flere opgaver, som tidligere lå hos regionen.

- Men når det så er sagt, så kan jeg ikke sige andet, end at besparelserne er en beslutning, som jeg personligt synes er rigtig trist. Når man har betalt skat hele sit liv, så skal man også have værdig behandling, siger Anders Gerner Frost.

Med budgetforliget – som alle medlemmer af byrådet har været med til at vedtage – mener borgmesteren, at Gribskov Kommunes økonomi vil være tilbage sporet i 2023.

- Det er sandt, at vi har store økonomiske udfordringer her i kommunen. Men fremadrettet vil vores økonomi komme til at have det rigtig godt, fordi vi netop tager det her ansvar, og fordi vi netop foretager de her besparelser i stedet for ikke at gøre noget, siger Anders Gerner Frost.

Men, understreger borgmesteren, kommunens fremtidige ve og vel økonomisk afhænger også af, at regeringen lemper den stats, Gribskov skal betale i udligningsreform og sørger for at få lagt flere sundhedsopgaver hos regionerne i stedet for kommunerne.