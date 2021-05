En gruppe udlændinge flyttes fra udrejsecenter i Midtjylland til Langeland. Ikast-Brandes borgmester er glad.

Fra næste år vil det ikke længere være Udrejsecenter Kærshovedgård i Bording, som skal huse udlændinge på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle.

Det vækker glæde hos borgmester Ib Boye Lauritsen (V) i Ikast-Brande Kommune, hvor Kærshovedgård ligger.

- Jeg kan ikke sige andet, end at jeg er lettet og glad for det.

- Personer på tålt ophold og kriminelle udlændinge skaber utryghed for befolkningen, der bor i området.

- Der har ikke været store grumme sager, men der har været en lang række småsager. De her mennesker er bare en udfordring, siger han.

Meldingen kommer, efter at regeringen har besluttet at oprette et nyt udrejsecenter på Langeland.

Det skal fra andet kvartal 2022 huse en gruppe af 130 personer, der enten er udvisningsdømte eller er her på tålt ophold.

Tålt ophold er personer, som ikke har opholdstilladelse, men ikke kan udvises - for eksempel fordi de risikerer at blive dømt til døden eller udsat for tortur i deres hjemland.

Kærshovedgård lukker ikke, men vil i stedet huse afviste asylansøgere, der altså ikke har begået noget kriminelt, men som ikke har fået opholdstilladelse.

Ifølge Ib Boye Lauritsen vil der stadig være dele af lokalbefolkningen, som helst så, at Kærshovedgård helt blev lukket.

Men han kalder det en forbedring, at den hårde kerne ikke længere skal bo på centret.

- Det har været en udfordring med et meget stort center med så forskellige mennesker.

- Lokalbefolkningen kan ikke se på folk fra udrejsecentret, om de er der på tålt ophold, er kriminelle eller bare er afviste asylansøgere. Det har været et tosidet problem, siger han.

Omvendt er hans borgmesterkollega på Langeland, Tonni Hansen (SF), stærkt utilfreds med, at øen nu skal huse de 130 personer, der enten opholder sig på tålt på ophold eller er udvist på grund af kriminalitet.

Tonni Hansen mener, at man bare eksporterer problemet, og det har Ib Boye Lauritsen fuld forståelse for.

- Jeg tror ikke, at man kan finde en lokalpolitiker i Danmark, der vil sige ja til det her, så det har jeg fuld forståelse for. Det er en problemstilling, som er fyldt med dilemmaer.

- Jeg har ikke forholdt mig til løsningen, men har påpeget, at det er et problem at koncentrere tre forskellige kategorier af mennesker på et udrejsecenter, og det er der nu fundet en løsning på, siger Ib Boye Lauritsen.

/ritzau/