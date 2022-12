Lyt til artiklen

Sent onsdag aften lød der et kæmpe brag hos borgmester Jesper Greth i Rebild i Nordjylland.

»Vi var ved at gå til ro. Jeg lå og læste avis, og så kom der et ordentligt brag,« fortæller borgmesteren.

Braget stammede fra et kanonslag, som var kastet ind i borgmesterens carport, forklarer Jesper Greth til B.T.

Vinduesviskeren på bilen var knækket af.

Da Jesper Greth får tøj på og kommer ud på gaden, er hans naboer allerede ude på vejen, da braget var så højt, at også de hørte det.

Flere af naboerne kunne fortælle, at de havde set to sortklædte drenge på scooter, der skyndte sig væk efter braget, fortæller borgmesteren.

Han ringede til politiet med det samme.

Selv tror han ikke, at der er tale om drengestreger.

»Jeg tror, at det er politisk motiveret. Jeg har siddet i byrådet i fem år og det sidste år som borgmester. Siden kommunalvalget i 2017 til 2021 er der sket et skred i retorikken. Vi ser, hvordan vores bannere og plakater bliver udsat for hærværk.«

I det år, Jesper Greth har været borgmester, har han indgået en ny budgetaftale, der ifølge ham selv har været svær at gennemføre. Det gik ud over hans familie.

Blandt andet blev hans datter, der går i niende klasse, stillet til ansvar for sin fars politiske beslutninger af andre elever.

Hans søn, der arbejder i en lokal tøjbutik, har også oplevet, at kunder ikke vil ekspederes af ham, da kunderne var uenige med hans far, Jesper Greth.

Hændelse onsdag har rystet borgmesteren mere end normalt.

»Det går meget tæt på, og det går meget tæt på min familie, når det foregår på min egen adresse,« siger han og tilføjer:

»Jeg går ud og siger det her, fordi det er begyndt at blive så voldsomt, at man som politiker overvejer, om det er det værd at tage det ansvar. Skal ens familie så eksponeres så kraftigt? Det er jeg ked af og påvirket af,« siger borgmesteren.

Politiet i Nordjylland efterforsker hændelsen.

– Var der tale om kanonslag?

»Jeg kan bekræfte, at det er fyrværkeri. Jeg kan ikke komme det nærmere, hvad der udløste braget,« fortæller Anders Uhrskov, vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi.

– Formoder I, at det var politisk motiveret?

»Vi formoder sådan set ikke noget på nuværende tidspunkt. Vi holder alle muligheder åbne. Og der indgår det, at Jesper Greth er borgmester.«

Politiet har endnu ingen mistænkte.