Samsø kan blive mellemstation for en bro over Kattegat, og øens borgmester ser både fordele og ulemper.

Samsø. Det skaber blandede følelser hos borgmesteren på Samsø, Marcel Meijer (S), at regeringen og Dansk Folkeparti nu genopliver planen om en bro over Kattegat.

Hvis planen realiseres, kan Samsø blive mellemstation for forbindelsen med en fire-sporet motorvej mellem Jylland og Sjælland.

- Jeg tror, vi er noget splittet, siger Marcel Meijer.

- På den ene side vil det gå ud over landskabet, og jeg tror også, at charmen som turistmål kommer til at forsvinde, siger Marcel Meijer.

Han kan dog også godt få øje på positive sider.

- På den anden side må vi også sige: Vi kommer til at ligge i et smørhul med en time til København og en halv time til Aarhus, siger han.

Det kan gøre Samsø mere attraktivt både for tilflyttere og for erhvervslivet, mener borgmesteren.

- Så det lukker måske nogle muligheder og åbner nogle andre, lyder borgmesterens konklusion.

Det vil især være den ældre del af beboerne på Samsø, som vil være imod en broforbindelse over øen, vurderer han.

- De, der kommer til Samsø for at nyde deres pensionisttilværelse, vil nok helst ikke se en bro, mens de unge erhvervsaktive ser nogle muligheder, siger Marcel Meijer.

Planen om en bro over Kattegat har været oppe at vende flere gange de senere år.

Det ærgrer borgmesteren, at debatten bliver ved at dukke op, uden at der bliver taget en egentlig beslutning.

- Vi har været gode til at udvikle færgetrafikken til øen, og det har medført, at turismen er steget ti procent hvert år.

- Når diskussionen om en bro over Kattegat kommer, sætter det planerne om vores færgefart lidt i stå, siger Marcel Meijer.

Regeringen vil nu have regnet yderligere på prisen for en broforbindelse. Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, siger til DR, at han håber på, at en bro kan være en realitet i 2030.

/ritzau/