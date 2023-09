Flere københavnerne blev standset på deres rute på Amager, da der lørdag eftermiddag opstod voldsomme sammenstød mellem to eritreanske grupperinger.

En af dem var beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Jens-Kristian Lütken fra Venstre, der var på cykel på vej ind til budgetforhandlinger på rådhuset, da han pludselig blev fanget mellem politiets biler, og kunne se optøjerne tæt på.

Så tæt, at øjnene stadig svier fra at have været i nærheden af de store mængder tåregas, som politiet brugte for at dæmme optøjerne ind.

»Det her er jo ikke noget, der hører hjemme på i Danmark. Det er en konflikt, der har sin rod i afrikanske lande, og det er simpelthen helt uacceptabelt at nogen finder på den slags her i København,« siger han.

Lørdag eftermiddag opstod voldsomme sammenstød mellem to eritreanske grupperinger på Amager. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Derfor har borgmesteren nu bedt sin forvaltning om at se på, hvorvidt man fra kommunens side kan gøre noget for at lignende scener ikke skal udspille sig igen.

Blandt andet kunne det være en mulighed at sende flere gadeplansmedarbejdere ud i de områder, hvor der bor mange med eritreansk baggrund.

En anden mulighed kunne være samme model, som kommunen allerede – ifølge Lütken med succes – har anvendt når Rasmus Paludan har demonstreret, hvor man har sendt såkaldte SSP-gadeplansmedarbejdere ud for at holde særligt unge fra at blive rodet ind i gadekampe og optøjer.

»Det her bør godt kunne håndteres inden for den lovgivning og de muligheder, kommunen og politiet allerede har i dag. Det er meget vigtigt, vi får stoppet der her, og at det ikke bliver en trend,« siger Lütken.

Politiet rykkede talstærkt ud til optøjerne på Amager. Foto: Anthon Unger

Dagens optøjer kommer en måned efter, en eritreansk festival i Sverige også blev ramt af uroligheder.

Den svenske festival var arrangeret af eritreanere, som er loyale overfor regimet i hjemlandet, og det angives som årsagen til urolighederne.

Der har også været lignende optøjer i Bergen i Norge i sidste uge.

Københavns Politi oplyser tidligt lørdag aften, at der lige nu er stille og roligt ude på Amager Fælledvej, hvor indsamlingsfesten bliver afholdt.

I alt er cirka 65 anholdt, men tallet kan godt stige, lyder meldingen fra politiet.

