Ønske om istandsættelse af mindesten nord for Aarhus kom bag på den forening, som varetager vedligehold.

Finansminister Nicolai Wammens (S) ønske om at afsætte en million kroner til en mindesten i Aarhus skete på baggrund af en henvendelse fra byens borgmester.

På Facebook skriver borgmester Jacob Bundsgaard, at det er "fantastisk, at min henvendelse til finansministeren er hørt og bragt videre til Folketingets partier".

- Glæder mig til at arbejde videre med konkretiseringen af planerne sammen med de dedikerede mennesker, som er med til at holde mindet fast i vores bevidsthed. Tak til forligspartierne, skriver Bundsgaard.

Politiken skrev tirsdag, at de 11 aftalepartier bag næste års finanslov havde afsat en million kroner til istandsættelse af en mindesten ved Skæring Hede nord for Aarhus.

På en henvendelse fra avisen svarede en ansat i kommunen, at han ikke ville løfte sløret for den politiske proces bag, at kommunen nu havde fået bevilliget penge på finansloven.

Wammen bekræftede i et skriftligt svar til Politiken, at han selv havde bragt forslaget til forhandlingsbordet.

- Der udmøntes en million kroner som et projekttilskud i 2024 til istandsættelse og forskønnelse af mindestenen og det omkringliggende område ved Skæring Hede, fremgår det af finansloven.

Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, der står for vedligehold af mindestenen, kendte ikke til, at der var søgt penge til istandsættelse af stenen.

Professor Peter Munk Christiansen, som er leder af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, forklarer, at det ikke er unormalt, at politikere bruger finansloven til projekter med personlig betydning for dem selv.

- Jeg kan dog ikke umiddelbart huske tidligere eksempler på, at en finansminister skulle have taget initiativ til den slags aftaler. Det lyder som en rigtig julegave, siger han til Politiken.

Nicolai Wammen har tidligere fortalt, at han har en tilknytning til stedet med mindestenen, hvor hans far havde berettet om hændelsen i 1945, da fem modstandsfolk blev dræbt af den tyske besættelsesmagt.

Wammen var borgmester i Aarhus mellem 2006 og 2011.

