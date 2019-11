A-kasserne, som har til opgave at kontrollere, om ledige er til rådighed, holder hånden over de højtuddannede og iværksætter ikke de sanktioner de skal.

Det mener Københavns beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V). Hun mener dermed, at a-kasserne bærer en del af skylden for, at ledige på dagpenge ikke opfylder deres pligt til fra første dag at søge de job, man kan bestride - også selv om det er bag kassen i Netto.

Det skriver Berlingske.

- Man skal ikke have været længe i systemet som arbejdsløs akademiker, før man opdager, at jobcentret ganske vist skubber på og siger, at man skal søge flere job, fordi man i jobcentret har opdaget, at man er så luddoven, at man ikke gør det, siger Cecilia Lonning-Skovgaard og fortsætter:

- Og de ved også, at vi indberetter det til a-kassen. Men derfra sker der ingenting. Det har ingen konsekvens overhovedet.

Cecilia Lonning-Skovgaard er som beskæftigelsesborgmester øverste chef for jobcentrene i Københavns Kommune.

En ny undersøgelse viser, at hver femte dimittend i København med en lang videregående uddannelse har været ledig i mindst måneder ét år efter at have afsluttet studiet.

Cecilia Lonning-Skovgaard mener, at det er farligt, når a-kasserne undlader at sanktionere medlemmer med en begrundelse om, at akademikere og humanister er tiltænkt noget større.

- Når kommunen står og siger, at de skal tage et job på et lavere niveau, så er signalet fra a-kassen, at det kan de bare glemme alt om, siger borgmesteren.

Direktør i Danske A-kasser Verner Sand Kirk mener, at angrebene på "blødsødne" a-kasser er skudt forbi.

Han henviser til, at a-kasserne kontrolleres "nidkært" af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

- De har en hel afdeling, der fører tilsyn med, om det gør rigtigt for sig. Og vi forvalter reglerne ordentligt. Alle vores tilsyn har stort set været uden anmærkninger, siger han til Berlingske.

/ritzau/