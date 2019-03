Borgerne skal selv kunne følge med i kommunens data om dem. Et pilotforsøg skal nu udbredes til hele landet.

Lynhurtig adgang for borgerne til kommunens oplysninger døgnet rundt fra computeren derhjemme. Nem mulighed for at rette fejl i for eksempel en kontanthjælps- eller familiesag med kommunen.

Et forsøg i fem kommuner siden december med digitalt at lade borgerne kigge kommunen over skulderen har været så succesrigt, at Kommunernes Landsforening (KL) er klar til at rulle det ud i hele landet.

- De pilotforsøg, vi har kørt, har været en kæmpesucces og er blevet brugt af rigtigt mange. At 43.000 borgere i Aarhus på kort tid var inde at kigge, det siger noget om borgernes interesse.

- Så vi vil meget gerne hurtigt gøre det landsdækkende, siger Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

- Når borgerne får adgang til kommunens data, skaber det både større tillid og et bedre grundlag for at behandle de sager, som kommunen har med at gøre, siger han.

Han forventer, at pilotforsøget rulles ud på landsplan de næste to-tre år.

Danmark er i forvejen frontløber med digitaliseringen af den offentlige sektor og blev af FN sidste sommer udpeget til verdens bedste.

Digitaliseringen har gjort hverdagen nemmere for borgerne, som i ekstrem grad har taget NemID, forskuds- og årsopgørelser på skat.dk og andre digitale løsninger til sig.

Men den digitale udvikling går lynhurtigt og byder fortsat på nye muligheder.

- Danskerne elsker selvbetjening. Kan du ordne noget på nettet, gider du jo ikke møde op i Borgerservice, siger digitaliserings- og analysechef Brian Slot fra Vejle, der er en af de fem kommuner i pilotforsøget.

- Det har været en succes. Bekymringerne hos ansatte om, at det ville udstille fejl hos kommunen, eller at folk ville bestorme os med mail, er blevet manet i jorden, siger han.

Kommunernes nye digitaliseringsstrategi skal drøftes på KL-topmødet i Aalborg torsdag og fredag.

/ritzau/