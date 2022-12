Lyt til artiklen

Fra flere partier i blå blok vælter kritikken nu ned over Lars Løkke Rasmussen.

Det sker, efter Moderaternes formand søndag har udtalt, at partiet er parat til at droppe kravet om, at der skal laves en uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksens mulige juridiske ansvar i minksagen.

En udmelding, Lars Løkke Rasmussen kom med på vej ind i Marienborg, hvor han søndag er til regeringsforhandlinger med netop Mette Frederiksen.

»Jeg forstår ikke helt, at Lars Løkke gik til valg på både en regering over midten med Socialdemokratiet og en advokatvurdering i minksagen, og at disse to ønsker nu skulle være uforenelige,« siger Alex Vanopslagh, der er politisk leder for Liberal Alliance.

Alex Vanopslagh er formand for Liberal Alliance. Foto: Rune Øe



Han holder fast i, at der skal laves en uvildig advokatvurdering af minksagen.



»Det vil være en demokratisk fadæse, hvis en ny regering over midten først og fremmest bliver kendt for at ville begrave sager, hvor Mette Frederiksen potentielt har udøvet magtmisbrug,« siger Alex Vanopslagh.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, kalder Lars Løkkes udmelding for en hån mod den danske befolkning.

»Man er nu klar til at sige, at man vil understøtte en statsminister, man er så mistænksom over for, at man ikke engang tør få igangsat en advokatvurdering af, om hun rent faktisk har handlet så lovstridigt, at der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod hende,« siger hun og tilføjer:

Pernille Vermund er formand for Nye Borgerlige. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Jeg synes, det er en hån mod minkavlerne, en hån mod befolkningen. Det er en skændsel i et samfund som det danske, hvor vi plejer at bryste os af en høj retssikkerhed.«

Lars Løkke har søndag meldt ud, at han i stedet forslår, at der meget hurtigt betales en erstatning til minkavlerne, og så skal der strammes op i Justitsministeriet, så den fejl ikke sker igen.

»At man i stedet for at få styr på retssikkerheden og stille statsministeren til ansvar, vil tilføre endnu flere embedsmænd og endnu flere medarbejdere i centraladministrationen, der jo er gigantisk i forvejen, det er simpelthen en lappeløsning. Det holder simpelthen ikke nogen steder,« siger hun.

