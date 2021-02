Et nyt skænderi om udlændingepolitikken er brudt ud i blå blok. Flere partier i blå blok angriber Venstre for at indgå en udlændingepolitisk aftale med regeringen og Radikale Venstre, som bliver kaldt en »klar lempelse« af udlændingepolitikken.

»Venstre har netop været ude og sige, at de ville føre en hård linje på udlændingeområdet. Og så laver de den her aftale med regeringen og Radikale Venstre, helt uden at vi får mulighed for at være med,« siger Marcus Knuth, integrationsordfører for De Konservativ og fortsætter:

»Det strider direkte imod, hvad Venstre har stået og sagt for to uger siden,« siger han.

Balladen drejer sig om regeringens ændringsforslag til loven om hjemrejsestøtte. B.T. skrev i sommeren 2020 adskillige artikler, der satte et kritisk fokus på loven. Derfor har regeringen nu udarbejdet et lovforslag, der ændrer loven.

Det er klart, at det svækker vores tillid til Venstre, når de siger de vil være stramme, men så handler som de gør Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører i Dansk Folkeparti

Men af forskellige årsager er partierne Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti imod.

Konservative og Dansk Folkeparti kalder loven en klar lempelse af udlændingepolitikken. Det skyldes, at betydeligt færre udlændinge vil blive kaldt til samtaler, hvor de bliver præsenteret for muligheden for at rejse tilbage til deres oprindelige hjemland mod at få penge af den danske stat.

I øjeblikket bliver cirka 60.000 indvandrere årligt præsenteret for den mulighed. Fremover bliver det kun 30.000 udlændinge.

»Det er et hjørne i udlændingepolitikken, at de mennesker, som søger asyl i Danmark, også skal rejse hjem igen. Når man taler med meget færre personer om det, så vil færre rejse hjem,« siger Konservatives Marcus Knuth.

Han kritiserer Venstre kraftigt for at indgå en aftale med Radikale Venstre og regeringen helt uden inddrage adskillige partier i blå blok.

»Jeg er målløs. Venstre har jo for kort tid siden stået og fortalt, at de ville føre en hård udlændingepolitik, og nu går man så ud og laver en aftale med Radikale Venstre helt uden om os. Vi har slet ikke haft muligheden for at være med,« siger Marcus Knuth.

»Jeg må sige, at det ikke er noget, der fremmer vores samarbejde med Venstre. Vi er ikke engang blevet spurgt om vi ville være med,« siger Knuth.

Også i Dansk Folkeparti er man forundrede.

Man kan ikke være leder af blå blok, hvis man går enegang på den måde Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige

»Vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvor vi har Venstre. Det er en underlig zigzag-kurs. Venstre siger de vil føre en hård udlændingepolitik, men så når der kommer handling, så er det slapt,« siger udlændingeordfører Pia Kjærsgaard og fortsætter:

»Det er klart, at det svækker vores tillid til Venstre, når de siger de vil være stramme, men så handler som de gør. Handling vejer tungere end ord og det her falder til jorden,« siger Pia Kjærsgaard.

Nye Borgerlige er som det eneste parti i Folketinget helt imod, at Danmark skal tilbyde udlændinge penge for at rejse tilbage til deres oprindelige hjemland.

»Vi mener ikke, at Danmark skal give udlændinge penge for at rejse hjem, når de stadigvæk bare kan fortryde og komme tilbage til Danmark igen og så leve på offentlig forsørgelse. Kan udlændinge ikke forsørge sig selv, skal de have inddraget deres opholdstilladelse. Derfor er den her lov en lappeløsning, som holder danskerne for nar,« siger Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund.

Også hun kritiserer Venstre for ikke at lukke flere borgerlige partier ind i aftalen.

»Man kan ikke være leder af blå blok, hvis man går enegang på den måde. Alle advarselslamper bør blinke, når man indgår udlændingepolitiske aftaler med Radikale og regeringen.«

Integrationsminister Mattias Tesfaye mener ikke, at aftalen er en lempelse. Han erkender dog, at betydeligt færre indvandrere vil komme til samtale om hjemrejsestøtten.

»Jeg synes det er noget Christiansborgsniksnak,« siger ministeren til TV 2 News.

Jeg er målløs. Venstre har jo for kort tid siden stået og fortalt, at de ville føre en hård udlændingepolitik og nu går man så ud og laver en aftale med Radikale Venstre helt uden om os Marcus Knuth, integrationsordfører for Konservative

»Det virker ikke efter hensigten i dag, da man ikke får talt ordentligt med de mennesker, som det drejer sig om. Der skal være tid til at sætte sig ned, tage en kop kaffe og tale det godt igennem,« siger Tesfaye.

Han påpeger at man blandt andet vil holde 9.000 samtaler om året med udlændinge, hvor hjemrejseordningen er eneste punkt på dagsordenen. For resten er hjemrejseordningen alene et punkt af flere, der er på dagsordenen, når en udlænding er til samtale i jobcenteret.

De 9.000 samtaler, hvor det kun er hjemrejseordningen der er på dagsordenen, er forbeholdt indvandrere, der er har været på kontanthjælp i halvandet år ud af de seneste tre år og har været i Danmark i mere end fem år.

Liberal Alliance er også med i aftalen som det eneste andet parti fra blå blok.

