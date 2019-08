»Man skal ikke underkende betydningen af den ceremonielle del, når en amerikansk præsident kommer på besøg, for det cementerer venskabet mellem Danmark og USA. Men ellers er jeg sikker på, det kommer til at handle om Arktis og kinesernes møven sig frem deroppe.«

Det siger Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, som kommentar til, at USA's præsident, Donald Trump, har meldt sin ankomst på officielt statsbesøg i Danmark 2. og 3. september.

»USA og Trump ser meget gerne en øget dansk tilstedeværelse i Arktis. For eksempel med danske Challenger-fly på baserne i Thule og Søndre Strømfjord. Dét tror jeg, han vil snakke med os om. Og det kan kun være i vores egen interesse.«

»Så jeg tror, han helt overordnet kommer til Danmark for at få vores forsikring over for USA om, at Kina ikke skal have lov at komme til fadet i Arktis. Det er det væsentlige for amerikanerne, og det er også det helt rigtige at fokusere på. Kina er den største trussel mod verdensfreden,« siger Søren Espersen.

Naser Khader, udenrigsordfører for De Konservative, siger om det forestående Trump-besøg:

»Det er stort, han kommer til Danmark. Der er andre europæiske lande, som vil give deres højre arm for, at han kommer forbi. Så ja – det her er stort.«

Naser Khader er enig med Søren Espersen i, at kolde Arktis vil være et brandvarmt tema, når USA's 45. præsident og Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), sætter sig sammen.

»Der er stigende interesse i det arktiske område, hvor russerne har 20-25 isbrydere, mens USA vist kun har en enkelt. Og så forsøger kineserne jo også at komme ind deroppe, ligesom de efterhånden gør overalt i verden. Så det er vigtigt for Danmark at få fortalt amerikanerne, at USA som supermagt bør engagere sig og investere mere i Arktis,« siger Naser Khader.

Donald Trump har tidligere kritiseret bl.a. Danmark for ikke at bidrage med minimum to procent af BNP til Nato. Men den udregning er for simpel, mener Khader. Og det bør den danske statsminister også få gjort klart, siger han.

»Det er vigtigt at få fortalt Trump, at Danmark reelt bidrager mere og gør en større forskel globalt end en række andre lande. Vi er både militært og med bl.a. støtte og undervisning engageret i bl.a. Mali, i Afghanistan, i Baltikum og flere andre steder i verden. Så vi gør reelt en større forskel end f.eks. Grækenland, der måske procentuelt lever op til kravet om de to procent, men det skyldes først og fremmest, at deres økonomi er så dårlig,« siger Naser Khader.

Han glæder sig til, USA's præsident med fru Melania og præsidentskabets enorme følge lander med Air Force One.

»Jeg synes, Trump indimellem kan virke både barnlig og perfid, men uanset hvad man mener om ham, så er han USA's præsident, og USA er vores tætteste allierede. Vi skal tage imod ham med respekt for den stærke alliance, der er mellem Danmark og USA. Og det dér med demonstrationer synes jeg er noget pjat, for når man får officielt besøg, så skal man opføre sig ordentligt,« siger han.