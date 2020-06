Flere end 50.000 borgere har skrevet under på et borgerforslag, som politikerne nu skal tage stilling til.

Det kan for nogle være en rigtig dyr omgang at lægge sig i tandlægestolen.

Derfor mener flere end 50.000 borgere også, at de de dyre tandlægebesøg skal betales gennem skatten.

De har skrevet under på et borgerforslag, der foreslår netop det.

Dermed er det tilstrækkelige antal underskrifter indsamlet, hvilket betyder, at Folketinget efter sommerferien skal tage stilling til forslaget.

Borgerforslaget er stillet af Annette Bettina Meiling Seeger, som i forslaget skriver, at hun ikke kan forstå, at når nu den praktiserende læge er betalt over skatten, hvorfor det så ikke også gælder tandlæger.

- Synes det er vigtigt, at alle får mulighed for at kunne få behandlet deres tænder. Sådan er det ikke i dag. Unge, ældre, socialt udsatte, arbejdsløse og så videre sparer typisk på tandlægebesøgene, da de er meget dyre, står der i forslaget.

Borgerforslaget vil blive fremsat som et beslutningsforslag. Det vil herefter blive behandlet som alle andre beslutningsforslag, der bliver både 1.- og 2.-behandlet.

Det kan godt nytte at fremsætte et borgerforslag.

Så sent som i denne uge vedtog Folketinget et beslutningsforslag om, at forældre, der mister et barn under 18 år, skal have ret til seks måneders sorgorlov.

Det stemte et enigt folketing for. Samtidig bekræftede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fra talerstolen, at han i næste folketingsår, som begynder i oktober, vil fremsætte et lovforslag.

