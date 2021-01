Et borgerforslag om at stille statsministeren for en rigsret har torsdag nået de nødvendige 50.000 støtter.

Et borgerforslag om at stille statsminister Mette Frederiksen (S) for en rigsret har torsdag opnået støtte fra flere end 50.000 borgere. Det fremgår af en optælling på borgerforslag.dk.

Det betyder, at forslaget kan blive diskuteret i Folketingssalen som et beslutningsforslag.

- Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til at aflive sunde og raske mink inklusive avlsdyr, står der i borgerforslaget, som blev lanceret 8. januar.

Reglerne er sådan, at når et borgerforslag opnår 50.000 støtter, skal partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der vil fremsætte det pågældende forslag som et konkret beslutningsforslag.

Hvis borgerforslaget bliver fremsat i Folketinget, vil det komme til at skulle gennemgå den samme behandlingsproces som de almindelige beslutningsforlag, der bliver stillet af partier.

Regeringen besluttede i november, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det skulle ske for at undgå, at muteret coronavirus, der spredte sig fra mink til mennesker, skulle hæmme effekten af en vaccine.

Beslutningen om at aflive alle mink, omkring 17 millioner, blev meldt ud af Mette Frederiksen på et pressemøde.

Efterfølgende viste det sig, at der ikke var lovhjemmel til at kræve, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Sagen endte med at koste Mogens Jensen (S) posten som fødevareminister, men dermed døde sagen ikke. Især partierne i blå blok har været kritiske over for regeringen i almindelighed og Mette Frederiksen i særdeleshed.

Folketinget har nedsat en kommission med navnet Granskningskommissionen for at afdække forløbet.

Der har kun været fem rigsretssager i danmarkshistorien.

Den seneste førte i 1995 til, at Erik Ninn-Hansen (K) blev idømt fire måneders betinget fængsel for som justitsminister at sætte ansøgninger om familiesammenføring for tamilske flygtninge fra Sri Lanka i bero.

En sjette er på vej, eftersom et bredt flertal i Folketinget vil stille tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for en rigsret.

Det sker på baggrund af sagen fra 2016 om adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Forslaget om at stille Inger Støjberg for en rigsret bliver torsdag debatteret i Folketingssalen og skal på tirsdag til afstemning.

