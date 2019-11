Forhandlingerne om en klimalov trækker ud, og regeringen risikerer at et borgerforslag når Folketinget først.

Regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen har sagt, at den har hørt folkedybet og vil være en af verdens fremmeste, når det kommer til indsatsen mod klimaforandringer.

En bærende del er en klimalov, der sætte rammerne for de næste mange årtiers arbejde på området. Forhandlingerne om klimaloven trækker dog ud, og et borgerforslag om en klimalov ser nu ud til at overhale regeringen indenom

Forslaget, der har 68.492 underskrivere, skal førstebehandles i Folketinget tirsdag. Samtidigt er planlagte forhandlinger om klimaloven fredag og søndag blevet aflyst.

- Efter som vi først skal forhandle igen mandag eftermiddag, så når vi ikke at have en færdig aftalen, inden borgerforslaget skal behandles i Folketinget. Det er min vurdering, siger Det Konservative Folkepartis klimaordfører, Mette Abildgaard, og fortsætter:

- Det sagt, så er det vigtigere for os, at vi får en god klimalov med delmål, der fremmer handling, end om vi lander en aftale mandag, tirsdag eller fredag for den sags skyld.

Hvis parterne om klimaloven skal blive færdige inden jul, som statsminister Mette Frederiksen flere gange har understreget som en klar ambition, skal det da også gå relativt stærkt.

Mandag den 9. tager klimaminister Dan Jørgensen (S) nemlig til Chile for at deltage i FN store klimamøde COP25.

SF's klimaordfører Signe Munk vil ikke kommentere indholdet af forhandlingerne, men siger, at man har travlt.

- Vi har travlt, fordi vi skal have en klimalov på plads, så vi kan komme i gang med handlingsplanerne. Så vi vil da gerne have en lov på plads, men det skal være en god lov.

- Og så er vi opmærksomme på, at borgerforslaget kommer til førstebehandling om en uge.

De seneste uger har lækkede papirer og informationer fra forhandlingerne vist, at der er uenigheder om, hvor bindende loven skal være. Det gælder både delmål og til handling fra siddende regeringer.

- Det er et forhandlingsforløb, som de ofte er, hvor de store knaster skal forhandles på plads til sidst. Det er den proces, vi er i nu.

- Det udspil, der er kommet fra ministeren, har ikke favnet særligt bredt. Så det har der skullet arbejdes på, siger Mette Abildgaard om forhandlingerne.

Klimaministeriet oplyser, at klimaminister Dan Jørgensen (S) ikke har kommentarer til de igangværende forhandlinger.

