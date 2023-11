Næste år skal borgerne i 13 kommuner betale mere i skat.

Men det kommer også til at gå ud over borgere i alle andre kommuner – til flere borgmestres store frustration.

For på grund af regler i budgetloven straffes kommunerne kollektivt med lavere bloktilskud fra staten, når skatten stiger, skriver DR.

»Jeg synes, det er urimeligt og uretfærdigt. Det er en omvendt Robin Hood-politik,« siger Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), til DR.

Konsekvensen er nemlig, at alle kommuner som følge af de lavere bloktilskud fra staten får færre penge i kassen – hvilket i sidste ende betyder slankere budgetter og derfor ringere velfærd for borgerne.

Også i de kommuner, som ikke hæver skatterne.

Herning er en af de kommuner, som har følt sig nødsaget til at hæve skatterne, og her finder borgmester Dorthe Vest (V) det heller ikke rimeligt, at det kommer til at gå ud over andre kommuner.

Flere borgmestre opfordrer derfor til, at den kollektive afstraffelse afskaffes, og formanden i Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V), som også er borgmester i Kalundborg Kommune, er enig i, at de nuværende regler bør kigges efter i sømmene.