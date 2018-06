Jeg møder en top-socialdemokrat udenfor Brydensens cafeteria på 2. sal på Christiansborg.

»Jeg vil ikke citeres, men det er godt nok dumt, det der,« siger vedkommende og ryster på hovedet.

Vi snakker om, at den radikale leder Morten Østergaard har trukket nazikortet og kaldt en S-regering støttet af DF og SF for »et rød-brunt kabinet«.

Hos de Radikale render jeg ind i Jens Rohde i shorts.

»Du får aldrig job på Jyllands-Posten,« siger jeg.

»Hvad skulle jeg også der,« siger han.

Jens Rohde truede for nylig på forsiden af B.T. med at vælte Mette Frederiksen, hvis hun bliver statsminister og laver udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Og det er jo præcis det, der ligger i støbeskeen nu. Jens Rohde synes, den rød-brune sammenligning er fin nok.

»Det er da rørende, at hvis Støjberg siger noget, så kalder hun bare en skovl for en skovl, og det er helt i orden at give den hele armen. Men når vi andre siger noget, så er det synd for hende og for DF. Man kan ikke engang lave en satiretegning uden at få kritik.«

En satiretegning?

»Ja, den med juletræet.«

Der var jo en flygtning, der havde hængt sig i en af grenene?

»Satire sætter jo tingene på spidsen. Og når man tænker på, hvad DF siger om andre, så må de også kunne tage lidt igen.«

Bertel Haarder skriver på Facebook, at det med det rød-brune er det dummeste, der er sagt, siden Nyrup sagde at DF aldrig blev stuerene?

»Det var nok dumt for Nyrup, men jeg tror ikke, det er dumt for Morten Østergaard,« mener Jens Rohde.

Sofie Carsten Nielsen kommer forbi og giver Rohde et lille klem. Han er en populær mand.

SFs formand Pia Olsen Dyhr er blevet stiktosset over nazi-sammenligningen, og hendes første reaktion på, at Mette Frederiksen droppede de Radikale, var også, at det kunne hun godt forstå, for de var ikke sjove at sidde i regering med.

Pia Olsen Dyhr er på høje stiletter og har slet ikke noget grønt på i dag.

»Vi skal ikke sætte farver på hinanden, og ingen herinde bryder sig om den historiske reference, der bliver lagt op til.«

I sad jo i regering med dem og måtte trække jer ud. Er det bare tak for sidst?

»B.T. havde en forside for tre år siden, hvor jeg sagde meget klart, jeg ikke var interesseret i at være i regering med de Radikale. Jeg har gemt den forside på min telefon. Jeg har ikke lyst til at blive spændt for den vogn igen, hvor vi ikke tager os af de svageste i samfundet. Og der er Radikale altså et borgerligt parti,« siger Pia Olsen Dyhr.

Nyrups udtalelse fra 1999 om, at DF aldrig bliver stuerene, taler man stadig om i dag, 19 år senere. Blandt andet fordi DF nu er allieret med Nyrups gamle parti, og de fleste mener, Thulesen Dahl svinger taktstokken i dansk politik. Jeg ringer til Bertel Haarder for at høre, om han virkelig mener, Morten Østergaards udtalelse er en dumhed af så gigantisk kaliber.

»Ikke hvis han ikke siger det igen. Men det er utilladeligt at sammenligne danske partier med brunskjorter. Morten Østergaard er blevet offer for den radikale selvgodhed, og Marianne Jelved har nok rimpet munden, da hun hørte det,« siger Bertel Haarder.