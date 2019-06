VALGKAMP DAG 26: Venstre går en smule frem i målingerne. Men hvis Venstre-folkene begynder at drømme om mirakler, skal de bare kigge på ét tal for at komme ned på jorden igen.

Nemlig tilslutningen til Dansk Folkeparti. I den nyeste YouGov er Kristian Thulesen Dahls tropper styrtdykket til 8,5 pct. Det er på niveau med, hvad De Radikale eller Enhedslisten står til, og det er katastrofalt ringe for partiet, der ved sidste valg blev større end Venstre.

Så selv hvis Venstre gik massivt frem, ville det ikke nytte, medmindre DF fik vendt udviklingen: Løkke må imødese, at rød blok vinder.

For nylig har han imidlertid meddelt, at han bliver siddende som formand, selv om han skulle miste regeringsmagten.

- FOLKETINGSDEBAT - Fhv. statsminister, S-gruppeformand Poul Nyrup Rasmussen (A), og partifællerne Frank Jensen (A) og Pernille Blach Hansen (A) under folketingsdebatten tordag dec. 6, 2001. Foto: KELD NAVNTOFT

Det er ret usædvanligt. Helle Thorning-Schmidt, Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann-Jensen gik alle af som formand efter at have tabt valgene i 2015, 2005 og 1998.

Den sidste tidligere statsminister, der forsøgte at blive siddende efter at have tabt valget (bortset fra Løkke selv i 2011), var Poul Nyrup Rasmussen.

Jeg var selv til stede i Landstingssalen på Christiansborg 20. november 2001, da Nyrup endelig dukkede op, en time efter at Anders Fogh Rasmussen lod sig hylde på Færgen Sjælland.

»Vi har brug for at stå tæt sammen lige nu. Der er opture og nedture i livet og i politik. Vi skal rejse os igen. Og er der nogen, der spørger, om jeg bliver som partiformand, er svaret et rungende ja,« sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Der blev klappet, men ikke med entusiasme. Man kunne godt fornemme, at en æra var slut, og at det havde været bedre med nye boller på suppen.

Poul Nyrup Rasmussen, der havde haft ansvaret for Danmarks udvikling i næsten ni år, rejste landet rundt med en stor rød bog, folk kunne skrive ideer ned i, samtidig med at Fogh havde stor succes som statsminister. Det virkede ærlig talt patetisk, og 13 måneder senere blev Nyrups tidligere finansminister Mogens Lykketoft ny formand.

Han tabte det næste valg, og efterfølgeren Helle Thorning-Schmidt tabte det næste igen, før det endelig lykkedes rød blok igen at få flertal i 2011.

Statsministerkandidaterne Helle Thorning-Schmidt og statsminister Lars Løkke Rasmussen i DR1 onsdag 14. september efter deres sidste valgduel inden valget i morgen. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2011)

Hele det forløb kan nemt være skitsen til, hvad der vil ske i Venstre, hvis Løkke bliver siddende som formand efter at have tabt næste valg.

Han satser formentlig på, at Mette Frederiksens forhandlinger med sine støttepartier ender i kaos, og at nye muligheder opstår. Men samtidig vil uroen, frustrationen og magtkampene bag kulisserne i hans eget parti utvivlsomt eskalere.