Jeg møder Pernille Vermund torsdag morgen, lige som jeg tager hul på en gang bacon og æg i restauranten på Hotel Europa i Aabenraa.

Hun er afslappet klædt i en blå sweater, men det er jo også først om aftenen, hun skal i duel med den erfarne Kristian Thulesen Dahl.

Jeg prøver at lokke hendes strategi ud af hende.

»Jeg gør mig umage med at være mig selv. Jeg skal lige have kigget på emnerne, som jeg først har fået i dag. Men ellers er det vigtigst at sove og spise godt og møde frisk og veludhvilet op,« siger hun.

Hun sidder nu med to computere på bordet sammen med sin rådgiver Lars Kaaber, så lidt planlægning foregår der dog nok.

Det er en gigantisk chance for partiformanden, der endnu ikke er i Folketinget. Både DR2 og TV2 News sender hele de to timers debat live, som om det var en landskamp i fodbold.

Valgkampen er reelt i gang, selv om Lars Løkke nægter at trykke på knappen. Så Pernille Vermund har skiftet Jaguaren ud med en hvid autocamper, der har et stort billede af hende selv på siden og teksten: Nye Borgerlige - For Danmark.

Nye Borgerligs autocamper. Privatfoto Vis mere Nye Borgerligs autocamper. Privatfoto

Faktisk er der DF'ere, der fik en fornemmelse af deja vu, da de først så den for noget tid siden.

For Kristian Thulesen Dahl har længe kørt rundt i en hvid autocamper med et stort billede af ham selv på siden og teksten: DF - Vi holder af Danmark.

DF'ere skumler lidt over, at Nye Borgerlige tilsyneladende både copypaster noget af DFs politik samt deres design. Men det kender Pernille Vermund ikke noget til, siger hun.

Jeg har en aftale med bemeldte Kristian Thulesen Dahl, så fotografen og jeg kører en tur til Dybbøl Mølle.

DF's autocamper. Privatfoto Vis mere DF's autocamper. Privatfoto

Vi må vente lidt i køkkenet, men det skal man ikke klage over. For vi bliver budt på en sønderjydsk specialitet: Ølkage, som skal spises med smør.

»Bare rolig. Det er lavet på hvidtøl, så I kan sagtens køre bil,« forklarer en af de ansatte, der står for driften af møllen.

Kristian Thulesen Dahl er også ret vild med ølkagen - jeg så ham i hvert fald tage tre stykker.

Han ser også utroligt afslappet ud, selv om han lige nu mangler ca. 11 mandater.

»Det er fint og demokratisk, at nye partier stiller op. Nu byder både Nye Borgerlige og Klaus Riskær Pedersen sig til. Så må vi se, om de kan stå distancen,« siger han.

Det er meget smart af Thulesen at få forbundet Pernille Vermund, der generelt ligger over spærregrænsen, med Klaus Riskær Pedersen, der generelt ligger under.

Senere på aftenen, efter debatten i Folkehjem i Aabenraa, er der dog flere kommentatorer, der mener, at Pernille Vermund løb med sejren i den to timer lange debat.

»Hun er sådan en Pippi Langstrømpe, der kommer ind som et frisk pust. Og det er svært for en etableret politiker som Kristian Thulesen Dahl at gå op imod det. Lige meget hvad han gør, kommer han til at virke en lille smule støvet,« siger JyskeVestkystens nyhedsredaktør og politiske analytiker, Kim Dahl Nielsen.

Der er bred enighed om, at Pernille Vermund bestod svendeprøven torsdag aften, også selv om hun ikke fik ølkage. Det bliver spændende, hvordan det går næste gang. For begge lovede de mig, at de er friske på en ny runde.