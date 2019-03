Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, havde svinget sig op på nogle høje, knaldrøde stilethæle og hyggede sig til festen i Aalborg Kultur- og Kongrescenter torsdag aften. Men hun tog tidligt afsted fra Aalborg fredag morgen. Mette-bussen havde en masse stop, den skulle nå.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen tog derimod tidligt afsted, efter at han havde holdt tale ved Kommunernes Landsforenings topmøde i Aalborg. Han skulle nemlig til et »rigtigt« topmøde - i Bruxelles. Ikke med en flok danske borgmestre og byrødder, men med Europas topledere.

Og den prioritering kan man roligt tage som en trailer til den kommende valgkamp. Løkke vil fise rundt til vigtige møder i Europa og andre steder, snakke om brexit og i det hele taget vise sig som en statsmand.

Mette Frederiksen vil derimod fise Danmark rundt - med eller uden stiletter - og snakke med almindelige danskere. De tror begge, at deres plan er den bedste, hvis de skal vinde valget.

On February 27th 2019 opposition leaders Mette Frederiksen and Morten Østergaard met high school studens at Summit of Educational Politics in Aalborg, Northern Jutland. There they discussed their parties', The Social Democrats and Danish Social Liberal Party, educational political goal for the upcoming elections that will happen before the end of June this year. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere On February 27th 2019 opposition leaders Mette Frederiksen and Morten Østergaard met high school studens at Summit of Educational Politics in Aalborg, Northern Jutland. There they discussed their parties', The Social Democrats and Danish Social Liberal Party, educational political goal for the upcoming elections that will happen before the end of June this year. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Jeg rendte ind i en del socialdemokrater, der stod og røg ude på terrassen foran Aalborg Kultur- og Kongrescenter torsdag aften, og i modsætning til Lars Løkke er de i fuld gang med at udskrive valg. De er sikre på, at han slår til før påske, og de bryder sig ikke om min formodning om, at Løkke ender med at udskrive valget til afholdelse samtidig med valget til Europa-Parlamentet 26. maj.

»Hvis han venter, vil han bare tabe endnu større,« lyder et typisk socialdemokratisk argument.

Socialdemokraterne glæder sig til det valg. De længes, de er lige ved at sprænges.

Løkke siger selv, at han skal have lavet sundhedsreformen færdig først, og det kan tage en uge eller to endnu.

Denmark's Prime Minister Lars Lokke Rasmussen arrives for the European Council Summit in Brussels, Belgium, on March 22, 2019. - European leaders and English Prime Minister agreed early on March 22 a short delay to Britain's divorce from the European Union in the hope of ensuring an orderly Brexit. (Photo by JULIEN WARNAND / POOL / AFP) Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Denmark's Prime Minister Lars Lokke Rasmussen arrives for the European Council Summit in Brussels, Belgium, on March 22, 2019. - European leaders and English Prime Minister agreed early on March 22 a short delay to Britain's divorce from the European Union in the hope of ensuring an orderly Brexit. (Photo by JULIEN WARNAND / POOL / AFP) Foto: JULIEN WARNAND

Men efter at have talt med en del Venstre-folk tror jeg nok, jeg har luret en endnu bedre grund for Løkke til at vente.

Socialdemokraternes tilbagetrækningsreform har jo vist sig at være en gamechanger i politik og i den kommende valgkamp, som for alvor har sendt blå blok på en nedtur i målingerne.

I Venstre mener de, det er et bluffnummer - altså at der kun er penge til at sende meget få mennesker tidligere ud af arbejdsmarkedet - og Lars Løkke har meget smart formuleret det sådan:

»Enten laver Mette Frederiksen en Helle Thorning eller en Anker Jørgensen.«

Altså: Enten begår hun løftebrud eller også slår hun hul i statskassen.

Hvis Løkke og Venstre kan få spredt den antagelse tilstrækkeligt meget, kan han måske afmontere Socialdemokratiets største kanon. Nogle aviser har også hjulpet til ved at skrive, at »økonomer anklager Socialdemokrariet for at oversælge planen«.

Men hvis vælgerne for alvor skal forstå Løkkes synspunkt, vil det tage tid, og der er sikkert ikke tid nok.

I øvrigt har Løkke det problem, at dele af udviklingen er helt uden for både hans og Mette Frederiksens kontrol.

For den store fremgang i rød blok trækkes primært af fremgang til Radikale og Enhedslisten.

Mens blå blok primært trækkes ned af vælgerflugt fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.