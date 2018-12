Bryst af landhane. Glaserede pastinakker. Til dessert: Vanilleparfait og mandelkage.

Det er opskriften på et lækkert forhold til pressen.

Det mener de i hvert fald i Europa-Parlamentets kontor i Danmark, der fredag har inviteret den pressen på frokost med europaparlamentsmedlemmer, også kaldet MEP'er.

Faktisk en tradition noget tid før EP-valgene. Men parlamentarikerne har åbenbart travlt, for kun tre har tid til at mødes med 10-15 journalister.

Både Margrete Auken (SF) og Morten Helveg Petersen (R), der dog kunne finde tid i deres program, forklarer, at de har utroligt travlt. Især nu, hvor EP-valget er tæt på, og mange ting skal være færdige inden nytår. De forhandler hele natten om vigtige ting som terror, klima, elværker og migrantstrømme. Desværre hører den almindelige dansker meget lidt om det i medierne.

Men hvis skyld er det? Medierne eller MEP'erne?

Margrete Auken (SF)

Det er nok begge dele. Jeg giver udtryk for, at når først MEP'erne er valgt, hører vi nærmest intet til dem, før de skal vælges igen fem år senere. Parlamentarikerne mener, at mange journalister ikke rigtigt gider skrive om dem, fordi de synes, at EU-stoffet enten er for indviklet eller kedeligt.

»I journalister har også betydning for stemmeprocenten med det, I skriver. Og I skal ikke bare skrive om blyantspenge,« siger Margrete Auken.

»Blyantspenge,« siger jeg og vågner lidt op. »Tak, fordi du mindede mig om det.«

»Hvordan kan du glemme det,« lyder det med himmelvendte øjne fra Margrete Auken.

Men det ser sort ud med den stemmeprocent. Morten Løkkegaard (V) frygter, at den vil blive historisk lav, fordi EP-valget 26. maj 2019, uanset hvad der sker, vil komme til at ligge meget tæt på næste folketingsvalg, som skal afholdes senest 17. juni 2019.

Jeg har slået op, hvordan det gik med det seneste valg til Europa-Parlamentet i 2014. Det er trist læsning.

Morten Løkkegaard (V)

Vælgerne blev væk fra valgstederne i de 28 medlemslande i en grad, der gjorde valget til det med lavest valgdeltagelse nogensinde. 42,5 pct. i snit af alle landene, hvilket slog den hidtidige bundrekord i 2009.

Og forskellen på landene var enorm. Mens knap 90 procent af belgierne satte kryds på deres foretrukne EP-kandidat ved valget, så afgav kun omkring 13 pct. af slovakkerne deres stemme.

Dengang sagde Derek Beach, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og forsker i EU og internationale forhold til DR:

»En af de ting, der trækker ned, er, at mange vælgere i de østeuropæiske lande ikke har fundet ud af, hvad parlamentet går og laver.«

Hvis man nu var spydigt anlagt, kunne man udkaste den teori, at mange danskere også er i tvivl om, hvad parlamentet egentlig laver.

Men hvis stemmeprocenten er en indikator, står det måske ikke så slemt til. 56,3 pct. lå den på sidst. Så hvis bare hver anden stemmeberettigede går hen og stemmer, kan det nok udlægges som en succes.

Måske har bladtegneren Anne Sørensen fat i noget. Hun har lavet en tegning af en vælger, der står inde bag gardinet i stemmeboksen, og man kan se en mønt snurre rundt i luften over gardinet. Plat eller krone. Undskyld: Plat eller euro.