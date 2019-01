Alt er kaos efter pressemødet i Statsministeriet, der har varet over en time.

»Alle vil gerne svare på spørgsmål bilateralt,« lyder det muntert fra Lars Løkke, hvorefter han selv forsvinder sporløst og overlader sine fem ministre til hæren af journalister, der som en sværm af græshopper kaster sig over dem og spørger om løst og fast i én stor forvirring.

Faktisk er det en o.k. løsning, for både finansminister Kristian Jensen, sundhedsminister Ellen Trane Nørby, innovationsminister Sophie Løhde og socialminister Mai Mercado bliver hængende i Statsministeriet, til der ikke er flere spørgsmål. Sådan er det slet ikke altid. Nogle gange smutter de bare, og så står man der med en halvtom blok.

Jeg opdager et par højhælede grønne damesko, der står ensomme og forladte på gulvet. De er dog ikke glemt, men tilhører Mai Mercado, der er blevet øm i fødderne og nu laver tv-interview på strømpefødder,

Så render jeg ind i DRs tv-læge Peter Qvortrup Geisling. Han er udsendt som reporter for DR, men er jo også læge, og han har ikke noget mod at sige sin mening om regeringens sundhedsreform.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) hilser på TV-lægen Peter Qvortrup Geisling efter regeringen har præsenteret sit udspil til en sundhedsreform kaldet "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" i Spejlsalen på Christiansborg onsdag den 16. januar 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Vi har haft kæmpestore problemer med patienter, der falder igennem, når de skal fra region til kommune, altså hjem efter et sygehusbesøg. Nu strammer regeringen op og ser det som en virksomhed og mindre som en politisk legeplads. Det tror jeg, de ansatte i sundhedsvæsenet har respekt for,« siger han.

»Jeg synes, det er modigt af regeringen. Det er et sats. For regionerne har været der i mange år. Og danskerne har en tendens til at foretrække det, de kender,« tilføjer Peter Qvortrup Geisling.

Modigt ja, men måske også et farligt sats af Lars Løkke så tæt på et valg. For tv-lægen har jo ret i, at mange foretrækker det kendte, selv om det ikke er perfekt, frem for en reform, man ikke ved, hvor ender.

Mette Frederiksen (S) og Morten Østergaard (R) er allerede begyndt at sige »centralisering«, så snart man siger »sundhedsreform«. Og hvis det bider sig fast, er det måske ikke en vindersag for blå blok, men en forsinket julegave til Mette Frederiksen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) bliver interviewet efter regeringen har præsenteret sit udspil til en sundhedsreform kaldet "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" i Spejlsalen på Christiansborg onsdag den 16. januar 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det er der i hvert fald nogle, der tror. Da jeg noget tid senere kigger på Facebook, er det første, jeg ser, en socialdemokrat, der jubler:

»Socialdemokraterne må knibe sig i armen, de kan ikke tro deres eget held. At statsministeren sender en forsinket julegave er overraskende, men en så stor en, er næsten et mirakel.«

Det er i hvert fald sikkert, at nedslidte hofter, cyster på æggestokkene eller en diabets 2-diagnose betyder mere for mange danskere, end om man sender kriminelle asylansøgere ud på en øde ø, eller om et asylbarn kan få serveret broccoli og kartofler.

Sundhed kan sagtens betyde mere for vælgerne end udlændinge, som B.T.s YouGov-måling også viser. Er det bedst for Løkke eller Frederiksen? Det vil vise sig. Spændingen stiger.