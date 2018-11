Er der også plads til venskab og varme følelser i Folketingets spørgetime, hvor partilederne udenfor regeringen griller statsministeren?

Ja, det mener Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl.

»Jeg er statsministerens bedste ven,« siger han.

Jeg sidder oppe i presselogen og kigger ned i salen, hvor jeg desværre kun kan se ryggen og nakken på Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Så jeg kan ikke aflæse, om hun er skuffet over denne varme »bromance«. Selv har hun jo også noget kørende med Thulesen, hvor det ofte virker som om, de to holder mere sammen end Thulesen og Løkke.

Det viser sig nu også hurtigt, at Thulesen hypper sine egne kartofler.

»Som hans bedste ven skal jeg jo også hjælpe statsministeren tilbage på sporet, når han er på afveje,« siger han.

»Og jeg har gemt Ældre Sagens blad fra juni, hvor du sagde i et interview, at vi skal have løst samspilsproblemerne for de ældre, der er gået på pension. Husker du det?«

Kristian Thulesen Dahl (DF) til møde i folketingssalen, hvor der er udvidet spørgetime med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag den 13. november 2018. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) til møde i folketingssalen, hvor der er udvidet spørgetime med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag den 13. november 2018. Foto: Martin Sylvest

Men det er umuligt at ødelægge Løkkes gode humør.

»En bedste ven. Sådan en skal man have. Og jeg er glad for at du minder mig om, at det problem skal løses i finanslovsforhandlingerne, der foregår lige nu. Det vil koste penge, men selvfølgelig tager vi det alvorligt,« siger Løkke.

Det er oppe i tiden, at toppolitikere render ind i helt almindelige mennesker. Og det er også sket for Løkke for nylig. I Magasin af alle steder.

»Jeg mødte en kvinde, der er gået på pension, og er meget ked af reglerne som de er,« forklarer Løkke.

Finanslovsforhandlingerne, hvor DF har fokus på ældre og udlændingepolitiken, er langt bagefter tidsplanen. Indtil videre er det Peter Skaarup der er chefforhandler for DF i forhandlingerne med finansminister Kristian Jensen (V). Thulesen og Løkke holder sig ophøjet tilbage. Men vi har jo før set, at det er dem, der skal tilkaldes, hvis lokummet brænder, som det så pænt hedder.

Indtil videre forventes det, at det ikke bliver nødvendigt, og at problemerne løses i efteråret. Thulesen holder øje med tiden.

»Der er 17 dage, ti timer og to minutter tilbage af efteråret,« meddeler han og kigger op på uret i Folketingssalen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen til møde i folketingssalen, hvor der er udvidet spørgetime tirsdag den 13. november 2018. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen til møde i folketingssalen, hvor der er udvidet spørgetime tirsdag den 13. november 2018. Foto: Martin Sylvest

»Ja, det skal da løses inden 1. december. Altså 2018,« siger Løkke med en hilsen til sin næstformand Kristian Jensen, der knokler med den sidste finanslov inden næste valg.

Spørgetimen bliver dirigeret af Folketingets formand Pia Kjærsgaard, og hun får masser af motion, selv om hun sidder i formandsstolen.

Hver gang en politiker overskrider sin taletid, rejser hun sig op, som en høflig påmindelse om taleren skal stoppe. Og det sker mange gange. Somme tider ignorerer politikeren endda den stående formand og snakker upåvirket videre, og så må hun mundtligt bede dem om at stoppe. Hun er benhård, og griber to gange ind overfor Lars Løkke.

En gang siger Løkke oven i købet:

»Og nu til noget andet....«

»Noget andet må vente til en anden gang,« lyder det skarpt fra formanden.

Og så må statsministeren sætte sig ned igen.