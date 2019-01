Jeg render ind i Naser Khader i Snapstinget.

Den konservative udlændningeordfører sidder og spiser med en fyr, der ved første øjekast godt kunne gå for at være en af hans livvagter, hvis det ikke var for påklædningen.

Han er i en eller anden form for sportstøj, hvilket er noget usædvanligt i Snapstinget. Og livvagter er jo altid i pæn habit og slips. Somme tider har de også en øresnegl i det ene øre og et lille danneborgsflag i reverset, for at man kan være helt sikre på, at de er fra Politiets Efterretningstjeneste.

Naser Khader præsenterer ham for mig:

»Det er min træner.«

»Træner... nåh, karate...,« siger jeg og kan pludselig huske, at Naser ikke bare løfter vægte i Christiansborgs fitnesscenter, men også har dyrket kampsport.

»Ja, jeg skal i form,« siger Naser og klapper sig på maven, der ellers ser ud til at være i fin form.

»Naser har vundet mesterskaber. Engang i firserne,« siger jeg til træneren i et noget akavet forsøg på at være morsom.

Det viser sig, at både Naser og træneren var helt på toppen dengang, men at de sådan set også er i fin form nu. Især træneren, der ellers er 60 år og netop er blevet pensioneret efter næsten 40 år som brandmand. Så nu har han god tid til at træne Naser, der dermed også regner med at være i god form til valgkampen. Der er jo nok nogle måneder endnu. Men alle politikere er helt klar.

»Har du set mine valgplakater. De er anderledes,« siger Naser.

Jeg begynder automatisk at kede mig lidt, når jeg hører om »anderledes« valgplakater. For hvis der er noget, der er kedeligt, så er det valgplakater. Tæt på valg lægger mange politikere 3-4 forskellige portrætter ud på Facebook og spørger deres venner, hvilket de dog skal vælge.

Tit er forskellene så minimale, at de er næsten umulige at få øje på.

Men sådan er det ikke med Naser. Han har fået designet en sort-hvid plakat, hvor der bare er et billede af hans arm. Den er tatoveret med teksten: »I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme«, og det er ganske autentisk. Oven over står teksten »Danmark under huden« og et rødt hjerte.

»Ja, okay, det er anderledes« siger jeg.

Han har dog også to med almindelige portrætter. Et hvor han ser beslutsom ud, og et hvor han smiler kærligt til kameraet.

»Det er patrioten, bonderøven - og flødebollen,« siger han med et grin.

Egentlig behøver han slet ikke at bekymre sig, for han har flyttet valgkreds fra Aarhus til Sjællands Storkreds som tidligere var Brian Mikkelsens, og som med sikkerhed giver valg. Her har han den stærkeste konservative opstilling - Søren Pape er blevet i Viborg, hvor han tidligere var borgmester - og her er andre tunge folk opstillet som Lars Løkke Rasmussen (V) og Henrik Sass Larsen (S).

Vi snakker også om, at Naser tidligere har fået taget en selfie med Inger Støjberg (V) og Pernille Vermund (NB) med Facebook-teksten »Naser mellen to strammere.«

Men det koncept har han arbejdet videre med, for 15. december lagde han et billede op på Instagram af kun ham og Pernille Vermund, der står i festtøj og skåler i nogle ret store gin og tonic-drinks. Dertil skriver Naser Khader:

»Jeg er ved at omvende @pernillevermund - 2 GT-drinks mere, så bliver hun muslim :-)«

Så kom ikke og sig, han ikke har høje målsætninger.